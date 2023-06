Nikola Jokic, el antihéroe serbio que conquistó la NBA

Cuando las luces se encendieron y el papel picado voló en todas las direcciones como si de un circo se tratara, Nikola Jokic siguió inmutable. Tan inmutable como cuando caminaba por las calles de Sombor, su ciudad natal.

Poco le importaron las casi diez cámaras y el puñado de periodistas que se abalanzaron para captar algún gesto que justificase semejante puesta en escena. Pero no. El gigante serbio caminó tranquilo y se dedicó a buscar a cada rival para saludarlo. Incrédulos, los comentaristas de la transmisión oficial de Estados Unidos observaban en silencio. En ese momento el tiempo se detuvo, esperando alguna reacción, alguna señal del mejor jugador del planeta. Imposible. Nikola Jokic solo era abrazo y cara de póker. Como si todo fuera un simple campeonato. Lo normal.

Para colmo, cuando la periodista acreditada por la NBA esperaba una respuesta emotiva tras conseguir el anhelado campeonato, Jokic la miró atónito y lanzó: “El trabajo ya está hecho, ahora podemos irnos a casa”. Así de simple. Una risa incómoda de la entrevistadora cerró una nota para la historia. Poco importó el trofeo de MVP y la ceremonia de premiación. Nunca antes se había visto algo similar. Ni en la cancha, ni fuera de ella.

/Inicio Código Embebido/

"The job is done, we can go home now." ??



Nikola Jokic and the Nuggets complete the mission of bringing the 2022-23 NBA Championship to Denver! pic.twitter.com/Af9nOROEfz