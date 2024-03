LeBron James consiguió otro impactante récord en la NBA al alcanzar los 40 mil puntos en su carrera en la derrota por 124 a 114 de Los Angeles Lakers ante Denver Nuggets.

Pese a la gran actuación de la leyenda de la NBA con 26 anotaciones, no pudo evitar la caída de su equipo como local frente a los últimos campeones.

James ya había superado a Kareem Abdul-Jabbar como máximo anotador del certamen el 8 de febrero del año pasado, pero ahora alcanzó la línea de los 40 mil puntos y cosechó otra marca extraordinaria.

FIRST-EVER. 40K Points for the Scoring King ?? https://t.co/wKcT0F54Op pic.twitter.com/GKwU3xwIln

"Ser el primero en hacer algo en este certamen es genial, porque conozco su historia y su excelencia, pero lo principal es la victoria y odié que esto ocurriera en una derrota, especialmente contra un equipo que juega extremadamente bien", expresó LeBron luego del partido.

This is what 40,000 points looks like. Congrats, LeBron. pic.twitter.com/yx8xvbmtnE