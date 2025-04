Instituto cayó ampliamente con Franca y no pudo subirse al podio de América

El sueño continental de Instituto se desvaneció en Río de Janeiro. Tras rozar las semifinales de la Basketball Champions League Americas en un dramático partido contra Boca Juniors, que se escapó en el último suspiro, el equipo cordobés tampoco pudo quedarse con el premio consuelo.

En el duelo por el tercer puesto, cayó 74-59 ante Franca en un estadio Maracanazinho que lució desangelado por la escasa presencia de público. Pese a la derrota, el cuarto puesto marca la mejor ubicación histórica de la "Gloria" en el máximo torneo del continente, un logro que, sin embargo, dejó un sabor agridulce.

/Inicio Código Embebido/

De Paula opens the lane, and Lucas takes off! ?? #BCLAmericas pic.twitter.com/oD28pvYhyE