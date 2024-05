Gustavo Peirone, DT de Atenas: "Estamos bien y vamos a dejar todo para ganar"

El entrenador de Atenas, Gustavo Peirone, habló con Cadena 3 en la previa del duelo ante Salta Basket, en el juego 4 de los cuartos de final de la Conferencia Norte de la Liga Argentina y dejó en claro que deberán mejorar en defensa para lograr forzar un quinto juego en Córdoba.

"No le estamos pudiendo encontrar la vuelta a la defensa, de hecho nos han metido muchos puntos los tres partidos, me parece que tenemos que apuntar un poco a eso y me parece que el mejor partido que jugamos fue el de anoche (Juego 3)", afirmó Peirone.

"Sin duda creo que la parte defensiva es donde más nos tenemos que enfocar, donde tenemos que hacer el esfuerzo mayor, sabiendo que el plantel está corto, pero nos tenemos que proponer bajarle el goleo a ellos, que tomen tiros más incómodos", agregó.

El último juego en Salta fue victoria para los locales 92-90, tras un final infartante en tiempo suplementario, lo que le permitió a "Los Infernales" comandar la serie 2-1 y en caso de ganar esta noche, a las 21, liquidar la serie.

"El grupo está bien. Nos golpeó un poco la derrota porque habíamos venido a buscar el primer juego de visitante. Estuvimos ahí para ganarlo, lo peleamos hasta el final, no lo pudimos llevar, pero el grupo está bien", sostuvo el DT de Atenas.

Y puntualizó: "Es una situación límite, es una última oportunidad que nos puede llegar a dar el torneo, entonces tenemos que tomar esa oportunidad y tenemos que prepararnos para eso. Estamos bien y con la intención de dejar todo para ganar".

Informe y entrevista de Ignacio García Iturriza.