Gran debut del cordobés Leandro Bolmaro con la camiseta del Bayern Múnich

El argentino Leandro Bolmaro concretó un buen estreno en el Bayern Múnich, que derrotó a Weissenfels, por 96-87, en partido correspondiente a la Liga Alemana de Básquetbol (BBL) de primera división.

El escolta cordobés, de 23 años, encestó 16 puntos (3-4 en dobles, 1-3 en triples, 7-7 en libres), tomó 2 rebotes, otorgó 3 asistencias y propició un robo en los 18 minutos que estuvo en cancha, según reflejó un informe del sitio Eurobasket.

/Inicio Código Embebido/

?? @BolmaroLeandro HIGHLIGHT-ALARM ??



What an Assist by Leandro!



Alle Spiele der @easyCreditBBL gibt's LIVE bei @dynsport#FCBB #WeBallTogether pic.twitter.com/k9WYgXp2wL