Con un Luka Doncic espectacular, Dallas venció a los Clippers

Dallas Mavericks, segundo en la la conferencia Oeste con un récord de 7-2, venció a Los Angeles Clippers (3-5) como local por 144 a 126, con una notable producción del escolta esloveno Luka Doncic, autor de 44 puntos, en otra jornada de la fase regular de la NBA.

El partido, válido también por la Copa de la NBA, se jugó en el estadio American Airlines Center y el esloveno Doncic jugó 28 minutos y 51 segundos totalizando 44 puntos, seis rebotes y seis asistencias, seguido por Kyrie Irving con 27 canastas y Tim Hardaway Jr. con 17.

