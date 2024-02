Lewis Hamilton dio detalles de su pase a Ferrari que revolucionó la Formula 1

El piloto británico Lewis Hamilton dio detalles luego revolucionar el mundo de la Fórmula 1 en los últimos días con pase a Ferrari tras una década en Mercedes y aseguró que se siente "afortunado" por lo sucedido.

"Me siento increíblemente afortunado, después de lograr cosas con Mercedes que sólo podía haber soñado de niño, de tener ahora la oportunidad de cumplir otro sueño de la infancia: conducir con el rojo de Ferrari", reconoció el deportista en un extenso posteo en su cuenta oficial de Twitter.

En el mismo, reconoció que vivió "unos días de locura llenos de emociones" y se enfocó en agradecer a la gente de Mercedes que le permitió ganar seis de sus siete títulos en la Fórmula 1.

