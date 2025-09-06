Fórmula 1: Colapinto busca sus primeros puntos en el GP de Italia

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) ya disputa la práctica libre 3 del Gran Premio de Italia, correspondiente a la fecha 16 del campeonato de Fórmula 1. Colapinto y Gasly ocupan la penúltima y última posición, a falta de solo 24 minutos para el final de la práctica libre 3. De todas maneras, el argentino solo giró con neumáticos duros, que son los más lentos, por lo que mantuvo un buen ritmo.

El piloto marcha 10º en la práctica 3, luego de 20 minutos de sesión. Luego de 10 minutos de sesión, Colapinto es uno de los tres pilotos que registró una vuelta. Los pilotos ya giran en el Autódromo Nacional de Monza.

Colapinto viene de tener una floja actuación este viernes, donde terminó último en la práctica libre 2.

Noticia en desarrollo…