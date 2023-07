Conmoción en el automovilismo: murió un piloto de 18 años en un brutal accidente

El automovilismo a nivel mundial quedó conmocionado este sábado por la trágica muerte del joven piloto neerlandés Dilano van´t Hoff, tras ser protagonista de un brutal choque en una carrera de la Fórmula Regional European Championship by Alpine (FRECA) en el circuito Spa-Francorchamps, en Bélgica, donde las condiciones climáticas eran muy poco seguras.

Las imágenes del accidente mostraron que van´t Hoff y el resto de los corredores competían en unas condiciones de mucha agua y poca visibilidad, lo que seguramente contribuyó para el choque de varios vehículos que derivó en el fallecimiento del integrante del equipo MP Motorsport, el mismo que integra el argentino Franco Colapinto.

El monoplaza de Dilano van´t Hoff quedó perpendicular a la pista y fue impactado por otro automóvil que venía a muy alta velocidad. En el choque, que tuvo lugar en la recta de Kemmel, estuvieron involucrados también sus colegas Adam Fitzgerald, Joshua Dufek y Enzo Scionti, quienes están fuera de peligro.

"Estamos devastados por la pérdida de uno de nuestros talentos holandeses más brillantes, que aportó tanta energía a nuestro equipo durante los años que corrió con nosotros. Dilano ha sido parte de nuestra familia de carreras desde su debut en el automovilismo con MP en 2021. Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia de Dilano y sus seres queridos, y los apoyamos por completo a ellos y a los miembros de nuestro equipo que han perdido no sólo a un conductor sino también a un amigo", escribió su escudería en las redes sociales.

El piloto neerlandés había sido retirado inconsciente de su vehículo pero ya en el hospital todos los intentos de reanimarlo resultaron en vano y no pudieron evitar su muerte.

La carrera, la octava fecha de la serie 2023, se detuvo en lo que debería haber sido la última vuelta de una fecha celebrada en condiciones de lluvia muy riesgosas.

Dilano, que este mismo mes de julio iba a cumplir 19 años, empezó su camino en este deporte a los 11 años en las competencias de karting. Esta era su segunda temporada en la FRECA. Empezó a correr en la Fórmula 4 de los Emiratos Árabes Unidos en 2021 y fue campeón en España ese mismo año, una conquista que logró con enorme solidez por delante del danés Sebastian Ogaard y del español Pepe Martí. Era considerado uno de los grandes talentos de su país.

"Estamos muy tristes de saber del fallecimiento de Dilano van´t Hoff hoy en Spa-Francorchamps. Dilano murió persiguiendo su sueño de alcanzar la cima del automovilismo. Junto con toda la comunidad del automovilismo, nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos", manifestó en un comunicado Stefano Domenicali, actual presidente de la Fórmula 1.

