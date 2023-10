Matthew Perry, quien interpretó al personaje de Chandler en la icónica serie Friends, falleció este 28 de octubre por ahogamiento, a sus 54 años. Hacía un año, presentaba el libro en donde reveló algunos de los momentos más duros del detrás de escenas de la serie, como cuando debió enfrentar sus adicciones.

Cuenta Matthew Perry en sus memorias "Amigos, amantes y aquello tan terrible", que después de rodar el momento en el que su personaje, Chandler Bing, se casa con Monica Geller, interpretada por Courteney Cox, el actor fue inmediatamente conducido a un centro de rehabilitación.

"Me casé con Monica y me llevaron de regreso al centro. En el punto más alto de Friends, el punto más alto de mi carrera, el momento más icónico del programa más icónico", reveló.

Además, cuenta todo detalle de sus adicciones al alcohol y a las drogas, y en una reciente entrevista en The New York Times ha revelado la cifra que le ha costado su sobriedad: “Probablemente, me he gastado nueve millones de dólares o así”, ha estimado.

Perry, de 53 años, era consciente de que la mayoría de los adictos no tienen ese privilegio económico, pero sí tienen "el regalo del anonimato". El actor lamenta que sus peores momentos hayan salido a la luz mediante fotografías, crónicas o columnas, e incluso en algunos casos, hayan llegado a ser motivo de burla.

Tras la reunión de Friends, donde todos los actores pudieron regresar al set y contar algunas de las anécdotas que habían compartido durante años, muchos seguidores de la ficción estadounidense se preocuparon por el estado de salud de Matthew Perry, quien se mostró callado durante el reencuentro y contó que incluso llegó a desarrollar una ansiedad terrible cuando contaba un chiste y nadie se reía en el rodaje.

"Todas las noches sentía que iba a morir si las personas no se reían. A veces decía una frase y no reaccionaban y yo sudaba y me empezaban a dar convulsiones. Si no obtenía la risa que se suponía que debía tener, me asustaba", reconoció.

Finalmente, el actor decidió escribir su autobiografía y expresar cómo fue realmente para él su etapa rodando la serie que lo convirtió en una celebrity mundial.

"Es un libro sincero y poniendo consciencia de sí mismo, contado con el humor característico de Matthew, quien irá detallando su batalla de toda la vida con la enfermedad y lo que la alimentó a pesar de que aparentemente lo tenía todo", explicó su editora, responsable de Flatiron Books.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El actor decidió publicar un libro a tan solo meses de haber roto su compromiso con su novia, la productora y agente literaria Molly Hurwitz, tras tres años de relación.

El rol clave de Jennifer Aniston en su lucha contra la adicción

El propio Perry destacó el importante papel que jugaron sus compañeros de reparto hasta alcanzar la sobriedad: en una ocasión, la actriz Jennifer Aniston (que interpretó a Rachel Green) se presentó en su camerino y, según confiesa, "de una forma un tanto extraña, pero muy cariñosa", le dijo que el grupo sabía que estaba bebiendo de nuevo.

"Podemos olerlo", dijo Aniston. En otra ocasión, el casting al completo le hizo una intervención en su camerino.

En septiembre de 2018, Matthew Perry estuvo a punto de morir: "Tenía un 2% de chance de sobrevivir", cuenta.

Según trascendió a los medios, había sido sometido a una operación quirúrgica debido a una perforación gastrointestinal. Pero la realidad era otra: había pasado dos semanas en coma y cinco meses en el hospital y tuvo que vivir pegado a una bolsa de colostomía durante nueve meses cuando su colon estalló por el consumo excesivo de opioides.

Fue en aquel periodo en el hospital que el actor comenzó a escribir sus memorias: “Fue duro enfrentarse a todo eso”, ha asegurado, “pero cada vez que me encontraba con algo que no quería compartir, pensaba en las personas a las que ayudaría y eso me mantenía en marcha”.