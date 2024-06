A 20 años del debut de Messi en la selección: "Nos salvó la voluntad de Leo"

Diego Borinsky

El 29 de junio de 2004 marcó un hito en el fútbol argentino y mundial: Lionel Messi, con solo 17 años, debutó con la camiseta argentina en un partido contra Paraguay. Aquel partido disputado por la selección Sub-20 fue organizado con el objetivo de "blindar" a Messi que ya era seguido de cerca por la selección española por sus buenas actuaciones en el Barcelona.

En aquella oportunidad, la selección venció al equipo sub 22 paraguayo por 8-0 con un gol del joven Lionel Messi que anotó el séptimo del triunfo argentino.

EL NACIMIENTO DE UNA LEYENDA ??



Un 29/6, pero de 2004, Lionel Messi debutó con la camiseta de Argentina en un amistoso Sub-20 ante Paraguay. Leo tenía 17 años y marcó este golazo. La AFA organizó el partido exclusivamente para asegurárselo y que no pueda jugar con España. pic.twitter.com/LFb9j3ygz9 — TyC Sports (@TyCSports) June 29, 2020

El preparador físico del sub 20 en aquel momento, Gerardo “El Profe” Salorio recordó en dialogo con Cadena 3 aquel hito: “Grondona dijo hay que traerlo ya, arma el partido con Paraguay y no dice para que ni nada, el equipo de Paraguay era sub-22, se armó para jugar con Paraguay en Asunción y con Uruguay en Colonia”.

“El día del debut lo llamo para calentar y me mira como mirando a la nada y le digo no queres jugar, pero cuando ya toco la primera pelota te dabas cuenta que era distinto. En los entrenamientos ya había hecho algunas cosas, tomaba decisiones muy rápidas y no iba en velocidad normal, era extraordinario”, agregó Salorio.

Además, "El Profe" indicó que en aquel momento la selección española "ya estaba encima de Messi y él no quería. Lo que nos salvó fue la voluntad de Leo de jugar en Argentina”.

Salorio también recordó lo que le dijo a Messi apenas lo vio en los primeros entrenamientos de cara a ese partido ante Paraguay: “Le dije a Messi que acá se venía a jugar con el pelo corto apenas llegó. Tocalli me dijo 'mira que juega bien este, deja de joder'”.

Cómo fue que comenzó a gestarse el amistoso para blindar a Messi

“Después del Mundial de Finlandia sub-17, en el que jugó la mejor selección sub- 17 que tuvo Argentina y perdió con la que después fue la España campeona del mundo en el alargue por 3-2. Los planteles compartían comida y en un momento dado el cocinero le dice a Tocalli 'Hugo si hubieses tenido al chaval que juega en España hubieses ganado', refiriéndose a Messi”, indicó Salorio recordando las primeras veces que el nombre de Messi empezaba a resonar.

Al respecto de la actualidad del fútbol argentino y de Messi, el "Profe" resaltó que el astro rosarino todavía puede jugar con regularidad al alto nivel, pero destacando la importancia del apoyo del equipo.

También hablaron sobre los desafíos actuales en la formación de jugadores jóvenes en Argentina y cómo comparan con los estándares europeos. Según Salorio: "El campeonato nuestro de divisiones inferiores es excelente, es muy competitivo, pero es tan bueno y competitivo que el resultado es más importante que la formación".

Finalmente, compartió una anécdota reciente sobre Messi. Necesitaba comprar una caldera para la pileta del club, del cual es gerente deportivo y Messi le envió una camiseta firmada para subastar. "Me mandó una camiseta y la subasté en 3.000 dólares y con eso compré la caldera", recordó emocionado y cerró: "Eso es Messi".

Entrevista de La Previa