Vecino baleado en barrio Panamericano: "Centímetros más y me da en el corazón"

Este sábado un vecino de barrio Panamericano, de la ciudad de Córdoba, fue baleado cuando intentó impedir que un delincuente le robara a otra persona.

Fabián Nieto, a quien le apuntaron en la cabeza y le robaron, contó lo sucedido en Cadena 3, junto a los dos vecinos que intentaron socorrerlo.

La víctima del robo comentó que salió a comprar y se quedó charlando con su vecino Eduardo, cuando llegó una moto con dos delincuentes; uno se bajó, le puso una pistola en la cabeza y lo asaltó.

"Me tomó como trofeo porque me agarró del cuello mientras me apuntaba a la cabeza con el revólver. Me decía 'te mato', 'te mato' y quería el celular pero yo no lo tenía. Sí tenía mi billetera con todos los papeles y unos $25 mil pesos, que lamentablemente tenía", relató. Y agregó: "Esa plata no me interesa, porque era la vida mía y la de mis dos vecinos que me hicieron la segunda para ver si podía zafar, pero no, pero estaban muy violentos".

Eduardo, Jhonatan y Fabián.

En esa línea, dijo que los criminales "estaban dispuestos a matar y no les importaba nada". "Después de robarme, se volvió a dispararle a mis vecinos, y le tiró al pecho", sumó.

Y concluyó: "Ahora salimos a comprar a los comercios cerca de casa y solo llevamos la plata para comprar, por la inseguridad, porque esto ya es una zona roja. El barrio tiene una sola entrada y todo el mundo entra por ahí. Esa calle termina al fondo, es una autopista de ladrones".

Por su parte, Jhonatan, el joven de 22 años, que fue baleado, expresó en Cadena 3 que está bien "de milagro". "Si hubiera sido unos centímetros más al costado, me daba en el corazón", expresó.

El joven contó que salió porque escuchó gritos de auxilio. "Cuando salgo a querer ayudar vi que estaban en la esquina los asaltantes y ahí empezaron los disparos".

Y agregó: "Fueron tres disparos que fueron a pegar, y ahí me impactan a mí en el brazo, y el impacto me tiró al piso".

Por último, Eduardo, el otro vecino involucrado, que estaba con Fabián cuando lo asaltaron, aseguró que el delincuente "tiró a matar".

Entrevista de Rodolfo Barili. Informe de Juan Federico y Gonzalo Carrasquera.