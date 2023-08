Un periodista encontró el cuchillo que habrían usado en el asesinato en Palermo

Un periodista de C5N halló el cuchillo que se habría usado para asesinar a Mariano Barbieri, el hombre de 42 años que fue apuñalado en medio de un robo en Palermo.

Fue en Plaza Sicilia cuando Lewen se encontraba en la cobertura periodística junto a otros colegas.

"Estábamos tratando de mostrarles el parque y decidimos empezar a caminar a ver si encontrábamos alguna cámara que nos mostrara lo que había sucedido. Primero dimos con un short de baño, después continuamos caminando y encontramos este cuchillo", relató el periodista.

En su testimonio explicó que "el arma estaba manchada con lo que parecía ser sangre" y que dieron aviso a la Policía.

Minutos después llegaron efectivos de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad junto al Comisario a cargo de la investigación y se acercó a la zona para resguardarla y tomarle declaración a los testigos.

Fue allí que los periodistas contaron la insólita respuesta que dio el jefe sobre porqué no había encontrado el cuchillo: "Es una plaza que es muy grande, en la oscuridad no se ve, no hay luz".

"Se rastrilló y no había luz, imposible, es un parque muy extenso", reiteró.