Narcotráfico: la Iglesia Católica pide que "la Justicia se ponga los pantalones"

Crece la preocupación de la Iglesia Católica por el avance de la venta y el consumo de drogas en los barrios populares de Córdoba.

En diálogo con Cadena 3, el Padre Pablo Viola, referente de la Pastoral de Adicciones, dijo que "hay que plantear el tema de la ruta del dinero del narcotráfico", ya que el dinero "en algún lugar está".

"Cuando se piensa en combatir el narcotráfico se piensa en más policías, más detenidos en los barrios o en el transa, pero no se piensa en el narco de guante blanco", lanzó, a la vez que aseguró que se nota fervientemente el crecimiento de la venta y el consumo en los barrios, "que van de la mano".

En ese marco, sostuvo que "la crisis económica promueve y profundiza la venta y el consumo de drogas". Y comentó: "Nosotros vemos a los chicos todo el día consumiendo. Ahora llegó a Córdoba el tema del pipazo que se ha extendido por todos lados y es preocupante la falta de reacción que está teniendo la dirigencia política en su conjunto".

Además, el cura fue crítico con la mirada de los medios hegemónicos en cuanto al papel de las organizaciones sociales y demás referentes en los barrios. "Yo no tengo la mirada peyorativa que tiene el diario La Nación respecto de los referentes de las organizaciones o lo que suelen llamar los piqueteros; me parece que son presencias valoradas por la gente. No todos son narcos o transas, casi todos son laburantes y quieren vivir con dignidad".

A su vez, dijo que haciendo ese tipo de análisis "que dista de la realidad", se tiende a caer en "reduccionismos". Y sumó: "Es importante valorar el laburo que se hace a diario con las luces y sombras que tiene el laburo de un puntero político, de un dirigente de una organización social, de la maestra, del policía o de un cura como yo, porque estamos en los barrios presentes y poniendo el cuerpo".

También aludió al contexto social y económico y señaló que "la falta de oportunidades y trabajo, el crecimiento de la pobreza, todo tracciona para que la propuesta del narcotráfico crezca, porque es plata fácil".

Y agregó: "Vivimos en un contexto y en una realidad política que influye y genera falta de sentidos, falta de oportunidades y falta de cohesión social, y los vínculos y las relaciones comunitarias están muy afectadas".

En paralelo, aseguró que la presencia de las armas crece en los barrios: "Nuestros barrios están llenos de armas de fuego".

Tras sus fundadas críticas, argumentó que "si no ubicamos el narcotráfico y a las adicciones en la complejidad que tiene la realidad en que vivimos, vamos a caer en respuestas fáciles y en análisis lineales que no nos van a servir para dar respuestas".

En efecto, volvió a insistir en que "es hora de que la dirigencia escuche lo que está pasando".

Comentó que la parroquia donde él trabaja lleva adelante un proyecto de prevención y asistencia de adicciones sostenido por el subsidio que reciben del Sedronar. "Tenemos espacios residenciales donde actualmente tenemos a 65 personas alojadas, haciendo sus procesos y en este momento la presencia del Estado es de incertidumbre total", amplió.

Y concluyó: "Estamos todos preocupados porque creemos que la posibilidad de acceder a tratamientos no es posible sin un Estado presente. Y la Justicia se tiene que poner los pantalones y comprometerse con la realidad".

Entrevista de Guillermo López.