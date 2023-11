La deuda pública alcanzó un nuevo récord histórico: u$s 419.000 millones

El economista Esteban Domecq indicó que la deuda pública del Tesoro Nacional alcanzó los 419.000 millones de dólares, nuevo récord histórico.

“En lo que va de la gestión de Alberto Fernández la deuda pasó de u$s 313.000 millones (diciembre de 2019) a u$s 419.000 millones que reportó ayer el Ministerio de Economía, con una expansión de u$s 106.000 millones en cuatro años, lo que da casi u$s 26.000 millones por año en el mandato”, explicó Domecq a Cadena 3.

Y remarcó: “La deuda es, en definitiva, la acumulación en el tiempo de un problema fiscal”.

“A esto hay que agregar lo que pasó en el Banco Central, al principio del mandato había casi u$s 44.000 millones de reservas y hoy hay u$s 21.000 millones, había u$s 11.000 millones de reservas netas y hoy hay negativo u$s 12.000 millones”, amplió.

Y agregó: “Y hay otros pasivos como YPF con el fallo judicial de hace unos meses que deja 17.000 millones de dólares, pasivos en el sector privado por utilidades no giradas, y la deuda del sector privado que una parte es financiera y otra es comercial”.

“La que preocupa es la deuda comercial que son las importaciones de bienes y servicios que se hicieron y que no hemos pagado, y en estos cuatro mandatos, pero sobre todo en estos últimos dos, se han incrementado en más de 25.000 millones de dólares”, describió.

“De cada 100 pesos que recauda el Gobierno nacional gasta 125, esos 25 de diferencia se financian con emisión monetaria, tenemos una economía sobre monetizada”, subrayó.

El especialista consideró que para resolver esto hay que poner en práctica un programa de estabilización: “equilibrar las cuentas públicas, eliminar la emisión monetaria, sincerar el precio del dólar”.

“Todo eso en el arranque tiene un costo, o vas a un esquema de contención de la crisis con deterioro paulatino como en estos años con una inflación creciente en forma constante, ese camino no va a ningún lado; o vas a un plan de estabilización con unos meses difíciles de parate pero vamos a arreglar el problema como en el plan Austral o la Convertibilidad”, analizó.

“Para que el plan económico tenga éxito debe tener una política fuerte atrás con capacidad de legislar, acordar y controlar la calle; debe estar bien diseñado ejecutado, ahí es clave el equipo; y debe acompañar el contexto, como el precio de la soja o las lluvias”, cerró.

