Investigan robo y presunto abuso sexual en barrio Güemes

La Policía investiga un robo y un presunto abuso sexual ocurrido en el barrio Güemes de la ciudad de Córdoba. El hecho se registró en las primeras horas del domingo, tras un ataque a una vivienda, donde al menos dos o tres individuos accedieron a un primer piso.

Según los testimonios recabados, los delincuentes habrían robado un celular y otros objetos personales, incluyendo una computadora, y estarían involucrados en un delito de instancia privada que afecta a una menor de 17 años. La denuncia fue presentada en el Polo de la Mujer, lo que ha generado una fuerte reacción entre los vecinos de la zona.

Los habitantes del barrio han expresado su consternación y preocupación por la seguridad. Se llevaron a cabo protestas en el centro vecinal de Güemes, donde los vecinos piden mayor presencia policial. “Los vecinos tienen miedo de salir de sus casas porque se apuntan ahí, se ponen a drogar en las puertas de las casas”, comentó Soledad, una comerciante local.

Soledad también destacó que, aunque ella no ha sido víctima de robos, la situación se ha vuelto insostenible: “Esto fue como la gota que rebalsó el vaso de lo que pasó a esta chica a la madrugada. Encima no hay domo, no hay nada como para que pueda verse”.

La falta de seguridad ha llevado a los residentes a cuestionar la efectividad de la presencia policial en la zona. “De vez en cuando hay policía, pero a media cuadra están tomando y drogándose y los policías no hacen nada”, agregó Soledad.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos y determinar la veracidad del abuso denunciado, mientras los vecinos reclaman acciones inmediatas para mejorar la seguridad en el barrio.

Informe de Gonzalo Carrasquera