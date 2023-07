Habló el joven baleado que fingió su muerte: "Manejé 15 kilómetros así"

El joven conductor que recibió un balazo en el rostro el sábado por la noche luego de tener un encontronazo con los ocupantes de otro vehículo en la ruta provincial 28 de Tanti, Córdoba, dialogó con Cadena 3 y narró lo sucedido.

Gastón (nombre ficticio para preservar su identidad), de 27 años, relató: “Estaba en un bar de Tanti viendo a una banda de colegas porque yo soy baterista, volviendo tranquilo, cuando hice marcha atrás mis amigos me dijeron que raspé el auto de quien después me disparó, yo tengo una camioneta (Ford 100) y ni lo sentí”.

“Dejé a un amigo en su casa y al ir por la ruta me cruzaron el auto, no me dieron opción a nada, nunca imaginé que me iban a disparar, me dijo ‘bajate que te mato’, metió la mano dentro de la camioneta y con la otra intentó abrir la puerta, le cerré la puerta e intenté doblarle el brazo y ahí sentí la explosión, me tiré hacia la derecha y me quedé ahí por las dudas me volvieran a disparar”, describió.

Y continuó: “Pasó menos de un minuto, me levanté, los reconocí y vi que se estaban yendo, arranqué y me fui, había mucha sangre, encaré para Santa Cruz del Lago, alcancé a llamar a mi viejo, llegué a mi casa y aparecí en el hospital, llegué a mi casa y me desvanecí, no recuerdo más nada”.

“Manejé unos 15 kilómetros con una mano en la cara y otra en el volante”, precisó y detalló que los médicos decidieron esperar para decidir si sacarán la bala que quedó alojada bajo el ojo, al lado de la nariz.

Respecto a los atacantes, el joven comentó: “Llegué a reconocer a uno, a los otros no, son de Tanti. Todos me dijeron que son unos locos. Estaban pasados de rosca seguro”.

Gastón ya declaró ante el fiscal de Carlos Paz, Ricardo Mazzuchi, y ahora buscan a los tres hombres que iban a bordo de un VW Golf negro.

Pero esta no es la primera vez que este cordobés le gana a la muerte: “En 2016 me encontraron un tumor en el mediastino, entre la tráquea y el corazón, y salí adelante, hice quimioterapia tres años y hasta ahora está todo bien”.

Gastón se siente afortunado de estar con vida y poder disfrutar de su pareja y su hijo de 5 años.

Entrevista de Rodolfo Barili.