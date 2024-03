Guardia urbana: polémica por compra de indumentaria por $100 millones

Guillermo López

Apenas cinco días le llevó a la Municipalidad de Córdoba aprobar el trámite para contratar de manera directa a la empresa YCHE, una sociedad de acciones simplificadas creada hace 9 meses y sin probada experiencia en el rubro, para comprarle indumentaria a los efectivos de la flamante Guardia Urbana Municipal.

El dato surge del expediente ingresado al Tribunal de Cuentas (TC) al que tuvo acceso Cadena 3 y que determinó que se le contrate por $99.220.000; de los cuales $50.500.000 son en concepto de prendas y accesorios de vestir y $38.720.000 para calzado.

El 26 de febrero se inició el trámite en el TC por un pedido de la Secretaría de Seguridad y Prevención Comunitaria, que lleva la firma del secretario del área, Claudio Vignetta. Un día después se aprobó la nota de afectación preventiva del gasto por los $99.220.000.

El 28 de febrero la dirección de Contaduría eleva el pedido a la Secretaría de Administración Pública y Capital Humano para que se autorice. El 4 de marzo los secretarios municipales intervinientes adjudicaron la compra de indumentaria.

Consultados al respecto, desde la dirección de prensa de la Municipalidad aseguraron: "Está todo en orden. El procedimiento está bien, el Tribunal de Cuentas no hizo observaciones en el expediente y la compra está en el marco de lo que corresponde".

Pero lo concreto es que en el expediente 5032/24 con fecha del 5 de marzo la contratación fue observada porque "no se especifica para quiénes está destinada la indumentaria" y porque "el marco legal empleado para esta contratación no demuestra de manera clara la urgencia como lo estipula la ordenanza 12.995". No obstante, el voto mayoritario permitió aprobar el trámite en el organismo de control municipal.

"Comenzaron mal con la Guardia Urbana, adjudicando una compra directa a una empresa que no tiene antecedentes en el rubro, con una situación irregular en Rentas, que tiene un capital social de apenas 180.000 pesos y un objeto social amplio", denunció la titular del bloque radical en el Concejo Deliberante, Elisa Caffaratti, quien presentó un pedido de informes y no descartó ir a la Justicia por el tema.

"Están forzando las ordenanzas, estas prácticas que fueron moneda corriente en la gestión anterior se tienen que terminar", enfatizó.

La compra total fue por 400 chombas de piqué (50% algodón-50% poliester); 400 pantalones tipo cargo impermeables y con un detalle reflectivo en la botamanga y 400 botas de trekking con suela Phylon+Rubber. Se pagó por cada prenda $48.400; $102.850 y $96.800, respectivamente.

Esos precios son superiores a los de mercado. Un paneo rápido por el sitio de compras de la principal marca de ropa de trabajo del país muestra que hay chombas similares por $12.900, Pantalones por $26.500 y zapatillas por menos de $47.000.

