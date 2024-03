Por los aumentos, la factura de luz en Córdoba se podrá pagar en tres cuotas

El Gobierno de Córdoba anunció que las facturas de Epec podrán pagarse en hasta tres cuotas fijas. La decisión, anunciada por el gobernador Martín Llaryora, tiene lugar tras los fuertes aumentos en las tarifas que la Provincia justificó por la quita de subsidios de parte del Gobierno nacional.

Del anuncio podrán acceder los usuarios de toda la provincia, con el objetivo de "contribuir a que estos puedan cumplir con el pago de la factura del mes de febrero", según informó la Provincia.

Los usuarios de Epec y cooperativas que fueron afectados por las subas, que llevan los costos incluso a más del doble de lo que venían pagando, podrán abonar los consumos de febrero en hasta 3 cuotas fijas, con Tarjeta Cordobesa Mastercard y Visa emitida por Bancor.

Por su parte, los sectores productivos tendrán la posibilidad de optar por la financiación a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.

Comercios, servicios, pequeñas industrias y usuarios hasta 40 kW contratados:

• Plan de financiamiento a través de las Distribuidoras de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba.

• Aplica sobre la diferencia entre la tarifa vigente en febrero 2024 respecto de enero 2024.

• 3 cuotas con una tasa del 8% mensual.

Usuarios Industriales y Parques Industriales con potencia contratada menor a 300 kW:

• Plan de financiamiento a través de las Distribuidoras de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba.

• Aplica sobre la diferencia entre la potencia contratada y la registrada en febrero.

• 3 cuotas con una tasa del 8% mensual.

El presidente de la Cámara de Gastronómicos de Córdoba, Guillermo Natali, dijo a Cadena 3 que han llegado las facturas de Epec con aumentos de hasta el 300% en los últimos cinco meses.

"Un restaurante de tamaño promedio pagaba $400.000 hace unos cinco meses atrás y hoy debe pagar $1.100.000. Las ventas por supuesto que cayeron, por eso resulta muy problemático pagarla", advirtió.

Indicó que este plan de pago de tres cuotas no es la solución, porque la luz se paga de forma mensual, no bimensual o trimestral. "No es ninguna solución, lo que corresponde es quitar los impuestos municipales".

"En un comercio gastronómico, el costo de la energía representaba el 3% de los costos generales y ahora se incrementó hasta el 10%. El problema es que ya se está pagando más por la luz que por el alquiler", completó.

Entrevista de Guillermo López.