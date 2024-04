Francos y la ruptura del bloque de LLA: "Es parte de la vida parlamentaria"

El ministro del Interior, Guillermo Francos, habló este viernes con Cadena 3 e hizo referencia a la ruptura del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. También se expresó respecto al paro de la CGT para el 9 de mayo y se mostró optimista en la aprobación de la nueva Ley de Bases, proyecto que quedó trunco en febrero.

En la entrevista que mantuvo con Rodolfo Barili, Francos también se expresó respecto a los aumentos de las prepagas y pidió responsabilidad empresarial. Además, se mostró optimista de cara a una recuperación económica.

• La ruptura de LLA en la Cámara baja

Sobre la reciente división del Bloque de la Libertad Avanza, Francos lo consideró un incidente propio de la vida parlamentaria. "Siempre pasa en la discusión de los bloques cuando hay que conforman comisiones que hay una disputa interna y el nuestro tuvo ese problema. Esto se hizo público, cuando normalmente se hace internamente en el bloque. Lo tomo como un incidente de la vida parlamentaria", expresó.

Dijo que el bloque seguirá trabajando "como corresponde" y porque ningún dirigente ha manifestado una disconformidad con la gestión del Presidente.

• El paro de la CGT

El ministro del Interior comentó sobre el paro anunciado por la CGT después de una reunión que él mismo había calificado como positiva. "Si me preguntás, sí me sorprendió que al día siguiente declararan un paro para el 9 de mayo. No se correspondía con lo que habíamos conversado", dijo.

Y añadió: "Hay que esperar, falta mucho todavía. El diálogo siempre es el camino y hay tiempo suficiente, lo tomamos como un hecho de pujas internas en el sector con los reclamos de los trabajadores. Seguiremos conversando a ver si se soluciona".

• Apoyo a modernización laboral

A pesar del anuncio inesperado del paro, Francos asegura que seguirán buscando consensos y acuerdos con los sindicatos para modernizar las leyes laborales del país.

"Todos son conscientes de que es necesario formalizar a una gran parte de los trabajadores hoy que son informales. Estamos en la búsqueda de esos mecanismos que estaban en el DNU 70 y que fue objetado por un amparo.", dijo.

• Ley de Bases

Francos dijo creer que tienen un apoyo mayoritario en el Congreso y que el conteo final de los votos se verá el día que la Cámara lo trate.

"Hemos acordado varios puntos, somos optimistas de que vamos a tener un apoyo mayoritario", aseguró en diálogo con Cadena 3.

• Aumento de prepagas y la situación económica

Sobre los aumentos de las prepagas, Francos dijo que es un tema complejo y que hay que ir hacia un sistema de cierta responsabilidad empresarial.

"Tenemos que ver de qué manera el Estado puede controlar estos incrementos de precios. Los empresarios reclaman por un atraso muy grande y hay prestadores al borde del colapso. Cuando el sistema se convierte en uno de copago, se distorsiona la medicina como seguro de salud. El Ministerio de Economía se ocupa día a día de este tema", remarcó.

El Ministro del Interior habló de la situación general social y aseguró que el Gobierno no escapa a esa realidad. "Se comenzó por atacar el flagelo de la inflación, para lo que había que tratar los problemas macroeconómicos del país y estamos en un momento en que eso se va equilibrando, lo que consideramos como puntapié para un periodo de crecimiento económico", señaló.

En ese sentido, dijo que la economía podría tener un rebote y que la inflación irá a la baja. "Confiamos en el segundo semestre, somos muy optimistas y estamos esperanzados en que Argentina crezca muy fuerte", destacó Francos.

"Estamos a la mitad del riesgo país de 2023, Argentina estará en condiciones de obtener financiamiento externo", concluyó el funcionario.

Entrevista de Rodolfo Barili.