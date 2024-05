Francos, preocupado por la movilización de ATE en Córdoba: "Es patotera"

El ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, en diálogo con Cadena 3 abordó temas candentes del panorama político y social argentino en la previa de la visita del presidente Javier Milei a la provincia de Córdoba.

En ese sentido, se refirió a la movilización de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Córdoba en el marco del acto del presidente con motivo del 25 de Mayo, la situación en Misiones y las expectativas sobre la Ley Bases.

• Movilización de ATE: "Una expresión antidemocrática"

Francos manifestó su preocupación ante la movilización de ATE: "Me parece una expresión un poco patotera y antidemocrática", comentó el ministro. Además, expresó su esperanza de que Córdoba tome las medidas necesarias para prevenir cualquier incidente que pueda surgir de esta situación.

"Me preocupa si hay una posición como la que se expresó de tratar de impedir el acceso al Presidente, de parte de ATE. Yo supongo que la provincia de Córdoba tomará las medidas que correspondan para que eso no pase. Me parece una expresión un poco patotera y antidemocrática".

• Ley Bases

El ministro también habló sobre las dificultades que han enfrentado con respecto a la Ley Bases, un tema central en la agenda del Gobierno y que consiguió media sanción en la Cámara de Diputados, pero se frenó en el Senado.

"A lo mejor fuimos un poco optimistas en poner una fecha", admitió. A pesar de los retrasos, subrayó la importancia de aprobar estas leyes, considerándolas vitales para el bienestar de todos los argentinos.

"Son temas que muy importantes para el conjunto de los argentinos. Es inédito llegar a los seis meses de gobierno sin que el Congreso de la Nación le haya dado una ley al Presidente que obtuvo el 56% de los votos para estar ocupando hoy esta responsabilidad", señaló en diálogo con Cadena 3.

• El conflicto de estatales en Misiones

Francos informó que se encuentra en constante contacto con el gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua, y ofreció su apoyo tras los recientes actos de violencia.

Sostuvo que han identificado a personas involucradas en estos eventos que no son residentes de Misiones ni miembros de los gremios protestantes y apuntó a la posible presencia de agitadores externos, complicando aún más el panorama en la región.

"Al margen de la protesta, que todos tienen derecho a protestar, el reclamo debe mantenerse dentro de los carriles normales. Se ha identificado gente que no tiene nada que ver con quienes protestan y que son incluidos fuera de los sectores que están en protesta y que son personas fuera de la provincia también", señaló el funcionario.

También dijo que están trabajando para identificar a la brevedad a las personas que atacaron la casa del gobernador de Misiones en horas de la noche del jueves.

• Rumores y especulaciones del Gabinete

Francos fue categórico al abordar los rumores que señalan a su nombre como posible candidato para la Jefatura de Gabinete. "Yo no me dedico a atender especulaciones, estoy haciendo mi trabajo como Ministro del Interior y nada más", declaró enfáticamente.

• Viaje a Córdoba

Francos dijo que el traslado de Milei desde Buenos Aires a Córdoba será después del Tedeum en Capital Federal, sin dar mayores precisiones respecto a la hora de llegada y si el traslado será en el avión presidencial.

"No tengo precisión sobre qué tipo de avión vamos, el viaje es después del Tedeum", concluyó.

Entrevista de Ahora País.