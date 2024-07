Encapuchados y "abrigados" asaltan a plena luz del día en una esquina de Córdoba

La avenida Juan B. Justo en la Ciudad de Córdoba se ha convertido en escenario de violentos robos a plena luz del día. Los malvivientes, que parecen ser conocidos por los vecinos de barrio General Bustos, actúan con total impunidad y sin temor a las cámaras de seguridad.

Una de las víctimas fue Misael, un joven de 20 años, quien sufrió un asalto en ese lugar el lunes pasado a las 3 de la tarde. "Yo venía caminando por la calle Juan B. Justo y veo a uno de los que estaban ahí, en la esquina, me mando para adelante y salen los otros dos desde atrás de la esquina y sacan el arma y me empieza a apuntar", contó a Cadena 3.

El joven también reveló que esta no fue la primera vez que le ocurre algo similar en ese mismo lugar: "Hace año y medio ya me robaron". Además, confirmó que estos delitos son comunes en esa zona y que no es el único, sino que a otros vecinos les ha pasado también.

"Siempre los mismos. Ahora incluso ha subido de nivel y es a plena luz del día. Han sido casos reiterados. Vienen de hace tiempo, no es que han aparecido ahora casos delictivos y no hay nada al respecto. Son gente de la zona, la mayoría de vecinos sabe que son de ahí cerca", relató.

A pesar de la reiteración de estos casos, parece no haber presencia policial preventiva en el lugar. Según Misael no vio nunca un patrullero de la Guardia Urbana en la zona. En este marco, busca evitar circular por esa zona y tomar otras calles o no transitar más ahí.

Otro testimonio proviene un comerciante anónimo del área quien afirma: "Prácticamente a las 12 del día asaltan, aprovechan el frío digamos y se camuflan las armas".

Si bien detuvieron a uno, el comerciante se mostró escéptico y sostuvo "entran y salen". "Si no les encuentran nada los tienen que largar", comentó.

"Nosotros trabajamos enrejados, nos cuidaos al abrir las puertas, lamentablemente tenemos que vivir de este modo", planteó.

Informe de Guillermo López, Juan Federico y Fernando Barrionuevo