Desmantelaron una banda que falsificaba certificados médicos

La policía detuvo a dos jóvenes tras descubrir un sistema de falsificación de constancias de enfermedad.

18/08/2025 | 13:26Redacción Cadena 3

FOTO: Certificados médicos. (Ilustrativa)

    Audio. Desmantelan banda que falsificaba certificados médicos en Buenos Aires

La policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desmanteló una banda dedicada a falsificar constancias de enfermedad, ofreciendo un servicio que justificaba ausencias laborales por un costo de 10.000 pesos.

Los allanamientos realizados en la Villa 21-24, en Barracas, resultaron en la detención de dos jóvenes menores de 30 años, quienes operaban con recetarios, sellos y billetes falsos.

Según el informe, el sistema permitía obtener certificados médicos, con el sello del hospital Argerich, a cambio de dinero. 

Entre el material incautado se encontraron 35 recetas sueltas, 15 talonarios completos, un sello médico y 33 billetes de 100 dólares falsificados. 

Este servicio ilegal fue utilizado por varios integrantes del Poder Judicial Porteño, lo que plantea interrogantes sobre la complicidad dentro del sistema. 

Algunos empleados estatales justificaban sus ausencias laborales con estos certificados. La mayoría de las personas que utilizaban este servicio son empleados del Estado Nacional y del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La investigación sigue en curso, generando un gran impacto en la percepción sobre la corrupción en el sistema de salud y el uso indebido de recursos públicos.

Informe de Mauricio Conti.

¿Qué se desmanteló? Una banda dedicada a falsificar constancias de enfermedad.

¿Quiénes fueron detenidos? Dos jóvenes menores de 30 años.

¿Dónde se realizaron los allanamientos? En la Villa 21-24, en Barracas.

¿Cómo operaba la banda? Ofrecía certificados médicos falsos a cambio de dinero.

¿Por qué es relevante la investigación? Plantea interrogantes sobre la corrupción en el sistema de salud y el uso indebido de recursos públicos.

