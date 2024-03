Desgarrador relato de la novia de Sebastián Villarreal a una semana del crimen

A una semana del crimen de Sebastián Villarreal, la investigación que lleva adelante el fiscal Andrés Godoy todavía no tiene detenidos. Por ahora, existen algunas sospechas y sostienen los investigadores que los atacantes tienen que haber estado drogados.

Sebastián fue asesinado el jueves por la mañana luego de que dos ladrones le dispararan para robarle la motocicleta mientras salía de su casa. El caso tuvo lugar en barrio Yofre Norte, en el noreste de la ciudad de Córdoba.

Este jueves, familiares y allegados realizarán una convocatoria en la zona del Patio Olmos para exigir justicia y que el caso no pierda visibilidad.

Emilia Tortone era la novia de Sebastián, a quien conocía desde hacía algunos años. En diálogo con Cadena 3, la pareja no deja de indagar qué hubiera pasado si Sebastián salía de su casa unos minutos antes o después. "Te hacés tantas preguntas, que en realidad no van a tener respuesta", lamentó.

"Estamos todos tratando de entender los porqués. Uno se plantea que hubiera pasado si Sebastián salía de su casa un rato antes o después. Nosotros no convivíamos, pero nos veíamos dos veces a la semana por toda esta situación de que habían empezado las clases. Pienso en qué hubiera pasado si él se quedaba a dormir en mi casa, qué hubiera pasado", se preguntó Emilia.

¿Qué más podemos hacer de lo que ya estamos haciendo? Pareciera que los culpables fuéramos nosotros simplemente por ir a trabajar

Emilia Tortone, novia de Sebastián Villarreal.

Consultada por el estado de los hijos de Sebastián, la mujer recordó que los vio por última vez el martes. "Marti es la más grande y tiene una fortaleza increíble en medio de todo el dolor. Santi es más reservado, más parecido a Sebastián".

"Sebastián era una persona increíble, trabajadora, con una fuerza. Se ocupaba de sus hijos, de la comida, de la casa, todo pasaba por él. Todo lo que puede pasar por una persona, pasaba por él. Dos semanas antes del crimen, nos habíamos ido a la casa de la hermana en Anisacate. Mientras estuvimos allá, nos enteramos que a su hijo le habían apuntado con un arma para robarle el celular" recordó.

Emilia explicó que, cuando se veían y llegaban a su casa, siempre se fijaban si alguna persona sospechosa se acercaba antes de abrir el portón. Sebastián era muy cuidadoso.

"Él nunca se resistió al robo, estoy segura de que no. No entiendo por qué, por qué la necesidad. Hay mucha droga en Yofre Norte, se ha puesto muy peligroso. Teníamos un futuro juntos cuando nuestros hijos estuvieran grandes para irnos a vivir a un lugar más tranquilo, cuando nuestros hijos estén más acomodados en sus estudios y trabajos. Era un proyecto", puntualizó la pareja de Sebastián.

Y añadió: "¿A dónde puede ir uno después de un episodio así, a un barrio privado? No nos da para irnos a un barrio privado. Uno observa los casos de inseguridad y nos genera dolor, pero cuando te toca ahí te das cuenta que nadie está haciendo nada. Uno vive en una nube, que no puede creer que haya tanta droga y pasen todas estas cosas".

Emilia aseguró en diálogo con Cadena 3 que la situación en Yofre Norte está desbordada, situación que se repite en otros puntos de la ciudad de Córdoba. "Esto te deja en jaque y te hace sentir que somos unos boludos cuando salimos a trabajar, cumpliendo con todo, ser buena gente. ¿Para qué? Soy comerciante y el miércoles hubo en el barrio más casos de arrebatos. La situación está desbordada. No le echo toda la culpa a la Policía, pero esto es el mundo del revés".

Además, pidió a las autoridades que "hagan lo que tengan que hacer" y cuestionó que siempre existan excusas para liberar a los presos. "Lo que pedimos a las autoridades es que hagan lo que tengan que hacer. No sé si tienen que cambiar las leyes, aplicarlas como corresponde, meter presos a los responsables, no sé. Pero siempre tienen excusas por las que dejan salir a los delincuentes, porque eran menores. Esto pasa en todos lados. Te vas a otro barrio y la situación de inseguridad es la misma", criticó.

Sobre el final de la comunicación, Emilia recordó la marcha que se hará en reclamo de justicia por Sebastián. "Marchamos en el Patio Olmos a las 19 horas este jueves, para que se pueda seguir haciendo visible el caso y que no quede en la nada. Porque si no, esto va a seguir ocurriendo y será otra familia afectada. Esperamos justicia, que esto se esclarezca, saber cómo fue, quienes fueron. Que haya justicia. Por eso marchamos. Vamos a estar todos unidos en este dolor y encontrar algo de tranquilidad. Esto no puede seguir así", concluyó.

