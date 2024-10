Derrumbe en Villa Gesell: quién es el nuevo dueño del hotel Dubrovnik

El cuerpo de la exdueña del hotel, Rosa Stefanic, fue hallado entre los escombros tras el derrumbe en Villa Gesell y ya son dos las víctimas fatales del desmoronamiento que sacude a los vecinos de la ciudad balnearia.

"Encontramos el cuerpo de una persona, estaba en una habitación con otras dos personas más que todavía no hemos visualizado. Es una mujer", había confirmado el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.

La mujer vendió el establecimiento hace aproximadamente seis meses a un grupo de empresarios, quienes al parecer iniciaron obras sin la debida habilitación. El presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Villa Gesell, Jorge Cocco, habló con Cadena 3 sobre el impacto de la noticia: "Indudablemente, como presidente de la Asociación de Hoteles, tengo una relación con los padres y mucho más con Rosita".

Las oficinas del nuevo propietario fueron allanadas en busca de documentación relacionada con las obras. Cocco afirmó que el nuevo dueño había mostrado interés en realizar mejoras, incluyendo la instalación de un ascensor. Sin embargo, se supo que las obras estaban clausuradas desde el 20 de agosto.

"Los vecinos comentaron que, a la una de la mañana, poco más o menos, cuatro personas salieron corriendo del estacionamiento", indicó Cocco, sugiriendo que se realizaban trabajos clandestinos.

El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó que se trata de Rosa Stefanic y que la autopsia se llevará a cabo para determinar las causas de su muerte. "Les puedo confirmar que se trata de la mujer mayor de Rosa", señaló Alonso. La investigación avanza con seis personas identificadas, aunque hasta el momento solo se han realizado detenciones de un capataz y tres albañiles.

Cocco destacó que las obras realizadas en el hotel, construido en 1986, podrían haber comprometido su estructura: "Algo pasó, y más porque la parte de abajo quedó en pie el estacionamiento". También mencionó que los edificios en la zona son construidos con arena de mar, lo que requiere un conocimiento especializado para su mantenimiento. "Un empresario hotelero sabe qué es lo que va a vender, sabe qué es lo que va a comprar", explicó.

"Al hotel lo habían clausurado el 20 de agosto, los vecinos nos comentan personalmente que a la 1 de la mañana cuatro personas salieron corriendo de lo que es el estacionamiento. Eso da a entender que estaba realizando una obra clandestina, porque afuera había contenedores con material", agregó el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Villa Gesell.

Sobre la elección de arquitectos no locales, Cocco expresó su preocupación: "Cuando viene una persona que no es del gremio, empiezan las improvisaciones". Además, resaltó la responsabilidad de las autoridades locales: "Si anulo una obra, al otro día tengo que pasar por la fuerza. Es muy triste todo esto".

"El empresario y nuevo dueño del Hotel Dubrovnik no es hotelero ni arquitecto, no le quita mérito eso, pero agrego, un empresario hotelero cuando hace una reforma, ¿Quién sabe qué es lo que está haciendo? Y mucho más en la Costa Atlántica, en un edificio tan viejo como este.

El hotel Dubrovnik en Villa Gesell, el cual se derrumbó y por el que ya hay dos víctimas fatales, pertenece desde abril de este año a una persona ligada al área de transporte que le compró el establecimiento en cuestión a Rosa Stefanic con la idea de refaccionarlo, algo que concretó semanas después.

Se trata de Antonio Juan Cortes, dueño de la terminal de ómnibus de Liniers y que cuenta además con el hotel Ostende en Mar del Plata, el cual hace un tiempo fue protagonista por un incendio en la cocina.

El hecho sucedió en febrero de 2022 en el hotel ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen 1737 y por el incendio los bomberos debieron evacuar a los huéspedes. No hubo que lamentar heridos ni víctimas. Cortes fue denunciado en 2018 junto con el dueño de la terminal de Retiro por no pagarle a los maleteros, ni reconocerlos como tal, aunque sí exigirles tareas no reglamentadas.

Cortes suele comprar hoteles y aparts para luego refaccionarlos, algo que hizo con el Dubrovnik. Ahora, el empresario está bajo la mira de la Justicia y la Municipalidad por realizar obras no habilitadas en el establecimiento y que fueron realizadas de manera errónea, lo que provocó el derrumbe fatal.

En este marco se realizaron allanamientos y se secuestraron documentación de suma importancia para saber la responsabilidad de todas las filas comprendidas del alojamiento y obreros.

La compra del hotel se realizó en abril de 2024 y en el desayuno Rosa Stefanic, una de las víctimas del desmoronamiento, le pidió a Cortes quedarse hasta la temporada de verano viviendo allí, algo que el empresario aceptó.

Entrevista de Rodolfo Barili.