Afirman que Llaryora publicó el 25% de los decretos que firmó como gobernador

Tres de cada cuatro decretos firmados por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, no fueron publicados en el Boletín Oficial.

Desde que asumió hasta el 26 de febrero, el mandatario provincial firmó 510 decretos, pero solo publicó 136. Es decir que el 73% no son de conocimiento público.

Con esta situación, la ciudadanía no puede conocer ni controlar los actos de gobierno. Pero además, entre los 374 decretos no publicados están la designación de ocho ministros y del Secretario General de la gobernación. Esto implica que los actos otorgados por estos funcionarios pueden ser declarados nulos.

Las designaciones de ministros no publicadas son: Juan Pablo Quinteros (Ministro de Seguridad), Manuel Calvo (Ministro de Gobierno), Fabián López (Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos), Julián López (Ministro de Justicia y Trabajo), Victoria Flores (Ministro de Ambiente y Economía Circular), Martín Gill (Ministro de Cooperativas y Mutuales), Daniel Pastore (Ministro de Vinculación Comunitaria) y David Consalvi (Secretario General de la Gobernación).

La ley del Boletín Oficial exige la publicación inmediata (Art. 6) y agrega que los actos no publicados carecen "de eficacia jurídica hasta su publicación". Esto significa que las decisiones de alcance general dictadas por los ministros o por otros funcionarios cuyos decretos de designación no han sido publicados puedan ser atacados de nulidad en un reclamo administrativo o judicial.

Por ejemplo, podrían cuestionarse los pases a retiro y ascensos en la Policía de la provincia o derivar en reclamos de oferentes en una licitación. Esto también puede acarrear consecuencias económicas si alguien impugna exitosamente un acto de contenido económico.

El legislador Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal Córdoba, habló con Cadena 3 e indicó que presentó este miércoles un pedido de informes reclamando al Gobierno provincial una copia certificada de todos los decretos.

"Hay una ley que que exige la publicación inmediata y dice esa misma normativa que, si no se han publicado los decretos, no tienen eficacia jurídica", explicó el legislador.

Y añadió: "Entre los decretos que no se han publicado está la designación de ocho ministros y la del Secretario General de la Gobernación. De los 14 ministros, hay ocho decretos que no han sido publicados hasta el 26 de febrero, cuando hicimos la investigación".

Llaryora tiene que saber que Córdoba no es Formosa. Es una obligación del Gobierno provincial publicar los decretos

Rodrigo Agrelo, legislador de Encuentro Vecinal Córdoba

Agrelo advirtió por las consecuencias jurídicas que esto puede traer. "Por ejemplo, el pase a retiro de un policía firmado por el Ministro de Seguridad puede ser impugnado por ese policía porque son normas de alcance general. O el ascenso de un lugar a otro, puede ser impugnado por falta de competencia del funcionario que dictó la norma porque su decreto de designación no ha sido publicado".

El legislador puso en duda que la falta de publicaciones en el Boletín Oficial sean solo una "simple negligencia".

"¿Qué esconde Llaryora acá? No se sabe. Tres de cada cuatro decretos no han sido publicados, dudo que sea simple negligencia porque acá hay un estilo en Córdoba, que es vaciar el Tribunal de Cuentas de facultades, paralizar la Legislatura, copar el Tribunal Superior de Justicia con funcionarios propios y este es otro capítulo, que es no publicar los decretos para evadir el control", sostuvo.

Informe de Guillermo López.