Reforma jubilatoria: voto mata veto

Julio Perotti

¿Qué es el veto de una ley y qué pasa cuando el Presidente lo hace?

El jueves, el Senado de la Nación sancionó por 61 votos a favor y 8 en contra la ley que establece una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que cambia el actual sistema de aumentos previsionales.

Esto implica que toda la oposición (Unión por la Patria, radicalismo y PRO, en su mayoría) logró el 88 por ciento de los votos de los presentes, o sea mucho más de dos tercios.

La Oficina del Presidente informó inmediatamente en su cuenta de la red X que Javier Milei “vetará el proyecto aprobado por el Congreso de la Nación que tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno”.

Es que para el Gobierno conceder aumentos a los jubilados en las actuales condiciones es aumentar el déficit fiscal que Milei quiere ver en cero.

"Estas cosas se arreglan con crecimiento económico, no es magia", es el argumento central del gobierno, que consiguió el apoyo de Mauricio Macri, pese a que en el voto por el proyecto cuestionado estuvieron senadores del PRO.

En esa misma línea, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, consideró que “la única intención de la oposicion es generar déficit fiscal para poder desestabilizar el programa económico”.

El veto es una atribución del Poder Ejecutivo por el cual el Presidente puede rechazar total o parcialmente (todos o uno o algunos artículos) los proyectos de ley sancionados por el Congreso de la Nación.

El veto es una atribución del Poder Ejecutivo por el cual el Presidente puede rechazar total o parcialmente (todos o uno o algunos artículos) los proyectos de ley sancionados por el Congreso de la Nación.

Los politólogos explican que el veto es, en definitiva, parte del mecanismo de frenos y contrapesos entre los poderes.

Esto le permite al Presidente evitar que una medida dictada por el Congreso tenga impacto no deseado en alguna área de su gestión.

Es interesante leer lo que Valeria Palanza, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Princeton, especializada en el proceso legislativo, le explicó a Chequeado:

“En su diseño original, el veto presidencial es una atribución pensada para forzar el consenso entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Tiene el poder de hacer que tanto el Congreso como el Presidente moderen sus posturas y se acerquen a posiciones aceptables para el otro actor”.

Lo que planteamos ayer en Abrapalabra respecto de la necesidad de buscar acercamientos y no distanciamientos.

¿Cómo funciona?

El Presidente tiene hasta 10 días hábiles después de la sanción del Congreso para rechazar de manera total o parcial una ley.

En este caso, dispone hasta el 5 de setiembre para tomar la decisión y publicarla en el Boletín Oficial.

Ese dictamen debe contar con la firma de uno o más ministros del Gabinete.

El veto parcial se incorporó a la Constitución nacional después de su última modificación en 1994, la que estamos recordando con un especial en su trigésimo aniversario.

Esto posibilita al Ejecutivo cuestionar una parte de la norma y no su totalidad. Asi, el Presidente puede promulgar parcialmente la parte no vetada, siempre y cuando, por cierto, esto no desvirtúe el espíritu del proyecto sancionado por ambas Cámaras.

¿Qué pasa después del veto? ¿Qué puede hacer el Congreso?

El artículo 83 de la Constitución nacional establece que, después del veto, el proyecto vuelve a la Cámara donde comenzó su debate en el recinto, en este caso en Diputados.

Si se ratifica con dos tercios de los votos, pasa a la Cámara de revisión (en este caso el Senado, donde tuvo, como vemos, los dos tercios).

En cualquier caso, las votaciones son “nominales”: cada senador debe expresarse por sí o por no.

Entonces, si en las dos Cámaras la mayoría vota si, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo para ser promulgado.

En cambio, si las Cámaras difieren, el proyecto no podrá volver a debatirse en las sesiones de ese año.

Importante: el Presidente no puede usar su poder de veto cuando el Congreso insiste con un proyecto previamente vetado.

Datos que ofreció el sitio El Parlamentario:

Raúl Alfonsín vetó 49 proyectos de ley y solo uno fue ratificado por el Congreso.

Carlos Menem, entre 1989 y 1999, vetó 195 normas, de las cuales 30 fueron finalmente aprobadas por insistencia del Parlamento.

Fernando de la Rúa vetó 46 y el Congreso ratificó 5.

Finalmente, ninguna de las leyes vetadas por Néstor Kirchner (36), Cristina Fernández de Kirchner (18) y Mauricio Macri (cinco en su primer año) fueron insistidas por el Congreso.