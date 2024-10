De los incendios a los huracanes, el riesgo de negar el cambio climático

Julio Perotti

Fernando Diez es arquitecto, profesor en la Universidad Torcuato Di Tella y miembro de la Academia Argentina de Ciencias Ambientales

Hoy, en un artículo publicado en el diario La Nación, hace un interesante enfoque sobre el cambio climático, lo que llama psicología del negacionismo.

Al abordar el negacionismo del cambio climático, Diaz destaca sus raíces ideológicas y psicológicas.

Este fenómeno se ha intensificado, especialmente en contextos políticos como el de Estados Unidos, donde la administración de Trump obstaculizó los esfuerzos globales para reducir las emisiones de carbono.

En Argentina, se observa un creciente movimiento hacia el negacionismo, sustentado en una noción de "libertad" que ignora responsabilidades ambientales.

Este es el diálogo que mantuvimos con él:

De Córdoba a la Florida, Estados Unidos. De los incendios a un huracán. ¿Cuál es el hilo conductor entre ambos fenómenos?

El hilo conductor es la ruptura de los equilibrios. Toda ciudad, todo asentamiento urbano, está fundado y asentado en un punto de equilibrio.

Por ejemplo, la cercanía al agua y la protección de la inundación. Ese equilibrio, que nos parecía que era estable, que era permanente, se ha roto porque una pequeña variación en la temperatura, que ya se acerca prácticamente durante grandes partes del año, ya superó un grado y medio para muchas regiones.

Esa variación de una temperatura de pronto rompe los equilibrios. Para darse una idea las enfermedades tropicales, con un grado más, baja 1.000 km. No bajan un kilómetro de latitud.

Un grado es algo imperceptible y, sin embargo, tiene un impacto evidentemente enorme porque no es gradual, sino que hay nuevos extremos y lo que vos decís de la Florida, que está sucediendo ahora mismo, es lo que la gobernadora del estado de Tampa está diciéndole a la gente, que si se queda va a morir.

La gente no lo puede creer porque dice: mi familia vivió en esta casa hace 50 años. Bueno, pero las condiciones han cambiado, se ha roto ese equilibrio por el cual esa casa estaba en un lugar que era relativamente seguro y que, por lo menos, pudo soportar los anteriores huracanes, pero no va a soportar este

Ahora bien, esa gente probablemente base su creencia su tranquilidad en lo que le han dicho. En definitiva, estamos en el medio de una enorme debate en el que la política, en lugar de aceptar evidencias científicas sobre el cambio climático, ideologiza el debate. ¿Es posible salir de este encerrona?

No lo sé, pero yo trato de ofrecer un punto de vista que esté un poquito más allá de lo político. La situación es difícil porque son cambios que son graduales, pero cuando llegan esos extremos, son abruptos y son mortales.

En los accidentes también existen los daños intencionales, como en el pasado, pero ahora no se puede con el incendio, no se apaga. Esa es la gran diferencia: ni por sí mismo ni con los esfuerzos que nosotros podemos hacer para detenerlo. Entonces es evidente que tenemos que tomar otras medidas de las que estamos tomando y no recostarnos en la idea de que hay una conspiración para que los incendios se produzcan.

Usted plantea que negaciones sinónimo de inacción, me gustaría que que nos amplíe la idea y a tratar de encontrar una respuesta. ¿Cuánto tiempo se puede sostener esa inacción sin causar un daño que sea irreparable, irremediable.

Hay dos aspectos, uno es la prevención que se toma para afrontar esas nuevas condiciones más extremas. Eso se llama prevenirse. Prepararse, adaptación al cambio climático, es la palabra que se usa en los foros.

Y el otro aspecto es la mitigación del cambio climático, es decir los esfuerzos para reducir ese incremento que ya no podemos detener, pero que sí podríamos reducir el impacto de esos gases de efecto invernadero emitiendo menos y eventualmente sustituyendo los combustibles fósiles.

Pero son dos caminos separados. Políticamente es más fácil la adaptación al cambio climático, porque la gente ve el resultado, es directo.

Usted tiene una ciudad que se inunda, levanta unas barreras contra las inundaciones y la gente dice que estamos mejor porque hicimos un esfuerzo, pero ahora estamos más protegidos.

En cambio, las otras medidas, las que tienen que ver con la mitigación del cambio climático, son más difíciles de tomar políticamente porque la gente no ve el resultado. Es un resultado de tipo global y difuso y solo son efectivas, cuando todas las naciones actúan coordinadamente. Entonces son mucho más difíciles y aunque hay naciones que toman medidas unilaterales a su propio costo este y ese es un camino posible.

******

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sólo quiero quedarme con el llamado de las autoridades policiales de Tampa que conocimos esta mañana.

Creamos o no en el cambio climático, lo que estamos poniendo en juego allá o acá es nuestra vida.