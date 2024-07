Quién, cómo y cuándo bajará el gasto público en provincias y municipios

Sergio Suppo

Uno de los compromisos asumidos en el reciente Pacto de Mayo, firmado en Tucumán es el punto 3, donde se propone una reducción del gasto público a niveles históricos cercanos al 25% del Producto Bruto Interno (PBI). Esto representa un desafío enorme para los gobernadores y para el Presidente.

Para entender la magnitud de este desafío, consideremos que actualmente el gasto del Estado corresponde al 44% del PBI. De este porcentaje, las provincias y los municipios representan un gran porcentaje. Por cada empleado nacional hay cinco empleados provinciales. Por lo tanto, llegar a ese piso razonable de 25 puntos del PBI requiere un esfuerzo conjunto en todos los niveles del Estado.

¿Es esto viable? Volver al nivel propuesto implicaría regresar a las cifras de gasto público de 2004, durante el segundo año de la presidencia de Néstor Kirchner. Desde entonces y durante los siguientes mandatos kirchneristas, se produjo un incremento exponencial e innecesario hasta llegar al actual 44%. La propuesta actual es reducir este año cinco puntos del gasto público nacional.

Mirando más detenidamente estos números encontramos que el peso entre Nación y provincias está prácticamente empatado: el 51% lo gasta la nación; las provincias gastan un 40%, mientras que los municipios se llevan un modesto pero no insignificante 9%. Por lo tanto, para lograr la reducción propuesta, las provincias tendrán que asumir una parte considerable del ajuste.

Esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿Están los gobernadores y los intendentes dispuestos a hacer el ajuste necesario? Hasta ahora no he visto señales claras de voluntad política en este sentido. No he escuchado noticias de despidos o de reducciones en la planta de personal provincial. No veo un compromiso serio con la idea de reducir el gasto público.

En resumen, me pregunto si el Pacto de Mayo será más que palabras bonitas. ¿Será posible transformar estos compromisos en acciones concretas? Por ahora, no estoy viendo las decisiones políticas necesarias para hacerlo realidad.

Lo que sigue es la conformación del Consejo de Mayo, donde se discutirán proyectos de ley y se buscará consenso previo al envío al Congreso. Sin embargo, hay decisiones que pueden tomarse hoy mismo sin necesidad de leyes nuevas. Los gobernadores podrían empezar a bajar su parte del gasto público hoy mismo si así lo decidieran. Pero hasta ahora no parece haber voluntad política para hacerlo.

El futuro dirá si estas reflexiones son infundadas o si estamos ante un nuevo pacto lleno más bien de buenas intenciones que acciones concretas.