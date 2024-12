Amia: Cristina, frente a su propia impunidad

FOTO: Cristina Fernández, ex presidenta de la Nación

Sergio Suppo

El atentado en contra de la AMIA, ocurrido a principios de la década del 90, se establece como el peor atentado terrorista de la historia argentina. Esta tragedia dejó una huella que se arrastra hasta nuestros días. No solo quedan impunes los autores materiales, sino también los actores intelectuales, al menos por ahora. La historia está marcada por una larga serie de encubrimientos.

El régimen de Irán, sospechado de instigar este ataque a través de varios de sus funcionarios, ha intentado en diversas ocasiones que la causa se cierre. En la década del '90, se abrió una causa judicial por supuestos pagos del gobierno de Irán a funcionarios de la presidencia de Carlos Menem. Más recientemente, a principios de la gestión de Cristina Kirchner, se firmó y aprobó en el Congreso Nacional un Memorándum con Irán que busca malversar los criterios y normas de investigación y juicio de crímenes en Argentina.

Este Memorándum establecía que los sospechosos por la justicia argentina, es decir, funcionarios iraníes, podrían declarar en el exterior ante funcionarios judiciales argentinos, iraníes y de un tercer país y desde allí continuar la investigación. Esto representaba una forma de que los iraníes anularan el procedimiento, algo completamente ilegal, dado que los jueces y fiscales argentinos no pueden tomar indagatorias fuera del país. Esto está expresamente prohibido.

A pesar de esto y de las graves sospechas de pagos millonarios a funcionarios argentinos del kirchnerismo, se firmó este Memorándum con Irán, generando una causa penal que se arrastró en el tiempo. Originalmente, el fiscal Alberto Nisman impulsó esta causa. Sin embargo, cuando estaba a punto de hacerla pública, fue encontrado muerto en su departamento. Actualmente, la justicia argentina sostiene que Nisman fue asesinado en enero de 2015.

Posteriormente, la investigación avanzó, y en 2018 se decidió elevar a juicio. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal número 8 anuló el juicio en el año 2020-2021, dejando impune el procesamiento planteado originalmente por el fiscal Nisman.

Los principales involucrados en esta causa eran Cristina Kirchner y sus funcionarios de entonces, como Oscar Parrilli, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Carlos Zannini y Luis D' Elía, Eduardo Zuain, Angelina Abbona, Fernando Esteche, Jorge Khalil y Ramón Bogado.

Aunque la causa parecía muerta, la corte la reabrió recientemente, lo que perjudica gravemente a Cristina Kirchner, ya que se ordenó realizar un nuevo juicio por este tema.

Personalmente, considero que será difícil condenar a los acusados mencionados. Lo que realmente me molesta y duele, y creo que no soy el único, es la falta de una condena política y moral de todos los argentinos respecto a esta decisión de encubrimiento del peor atentado terrorista en la historia de Argentina. La negociación con un régimen sospechado de terrorismo, que envió a Hezbollah a colocar una bomba en la AMIA, resulta completamente inadmisible.

Este crimen sigue impune, y no sé si finalmente habrá una condena. Me alegra que haya un juicio, y me gustaría que se impusiera una condena, pero deseo más aún una condena social, moral y política de los argentinos. Porque, hasta ahora, y quizás nunca, esa condena se materializará.