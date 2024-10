A Milei le conviene sufrir alguna derrota

Sergio Suppo

Esta semana hemos hablado de la "conveniencia del no". Del "no" del presidente de Javier Milei, quien le ha dicho "no" a las obras públicas. Eso explica el tercio del ajuste fiscal que ha realizado: paralizar las obras públicas financiadas por fondos nacionales.

Le ha dicho no a mantener el régimen jubilatorio. Lo ha modificado con un ajuste que supone otro 30% del ahorro realizado del ajuste fiscal.

Y le ha dicho también no, obviamente, a las leyes de reforma jubilatoria que le impusieron por la vía de leyes en el Congreso y él vetó esa reforma jubilatoria que le había impuesto o pretendido imponer la jubilación.

Lo mismo pasa con el tema, pasó el jueves, con el tema del presupuesto universitario. Es, en ese caso, un presupuesto mucho más chico, es menos dinero. Algunas personas, algunos especialistas, como Alfredo Blanco, que fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC, economista de origen radical, dijo, en realidad, "es un problema ideológico, es poca plata, tendría que haberle aflojado".

Pero yo creo que políticamente a Milei le conviene seguir diciendo que "no". Porque ahí cuando afloje en algo se le complicará después mantener otros "no" que mantiene como política de Estado. Y dicho esto, en función del pensamiento ideológico que sigue Milei, no necesariamente lo que yo pienso, también digo, aunque suene un poco retorcido, que le convendría tener alguna derrota. Porque eso le serviría a Milei para justificar la consecuencia de los hechos que él está produciendo.

Por ejemplo, le convendría que por ley le impongan pagar el presupuesto universitario, cosa que puede llegar a ocurrir, porque probablemente la oposición junte los votos para contrarrestar el veto que él dictó el jueves. Entonces quede obligado.

Esto le daría un argumento político a Milei, diciéndole, "¿vieron cómo la casta nos quiere arruinar el plan económico y nos está arruinando el plan económico?" Porque eso le incorporaría ingredientes a una situación que por ahora está completamente despejada de obstrucciones.

O sea, Milei ha podido llevar adelante, más allá de los contratiempos, de las ideas o de las vueltas, ha podido llevar adelante el ajuste. Y eso es porque institucionalmente la Argentina le permite al Presidente, en detrimento del Congreso de la Nación, fundamentalmente, operar cambios y establecer modificaciones muy amplias, muy grandes.

Entonces, ¿cómo van a juzgar los argentinos el año que viene en las elecciones a Javier Milei? ¿Por sus discursos viscerales, por su estilo de insultos y agravios o por los hechos que produzca? Yo diría que mucho más por lo segundo que por lo primero. Y los hechos que necesita generar Milei todavía no aparecen. Javier Milei espera que aparezcan. Como consecuencia de todos estos, no.

Javier Milei espera que el ajuste del gasto público que hoy genera una recesión, genere un crecimiento económico. Y ese crecimiento económico, que sí es un hecho concreto, o sería eventualmente un hecho concreto, se convierta en un resultado político, un resultado electoral concreto. Para eso falta todavía bastante. Pero las cosas se construyen de a poco. Los hechos se construyen día por día. No, por no.

