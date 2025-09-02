Liliana Najdorf reflexiona el amor y la pérdida en su novela "L'Incontro"

Liliana Najdorf, autora de "L'Incontro", relató su profunda conexión con la historia que narra en su novela, basada en hechos reales de su propia vida.

La autora explicó en diálogo con Cadena 3 su motivación para transformar una experiencia íntima y dolorosa en una novela: "Cuando viví esta historia fue hace 40 años atrás, cuando murió Mauricio. Escribí lo que había pasado porque necesitaba escribirlo". Najdorf revela que, tras asistir a una función de "La Traviata", sintió un impulso renovado para retomar su relato olvidado .

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Fue como una catarata, en menos de cuatro meses lo terminé", comenta sobre el proceso de escribir la novela. Además, reflexiona sobre el legado de Mauricio: "Me ayudó a valorarme... No te conformes con menos de esto que tenemos". Este consejo se convirtió en un mantra que la acompaña a lo largo de su vida.

La conexión con el judaísmo también atraviesa su obra. "Mis ancestros murieron por ser judíos... el costo de ser judío yo lo tengo desde que me enteré". La autora destaca cómo esta identidad cultural influyó en su vida y en su relación con Mauricio.

Al abordar temas complejos como la infidelidad y la depresión, Najdorf reconoció que su formación como psicóloga influyó en su escritura: "A pesar de que no soy psicoanalista, me apasiona la mente y los procesos de evolución de la gente".

Finalmente, la autora expresó su deseo de que los lectores se lleven algo significativo de su obra: "Espero que le guste que le llegue... que les permita integrar algo que tengan aislado". La literatura, para ella, es un camino hacia la sanación.

Entrevista de Giuliana Piantoni