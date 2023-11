Vecinos cortaron Avellaneda y Gaboto por la falta de energía eléctrica.

En la intersección de las calles Avellaneda y Gaboto, los vecinos de un barrio conformado por alrededor de 200 familias alzaron su voz ante la falta de energía eléctrica, la precariedad del servicio y la ausencia de infraestructura básica.

La situación ha llevado a que algunos vecinos paguen a terceros para obtener electricidad desde lugares cercanos, pero la potencia hace que los electrodomésticos terminan dañados. Además, la falta de postes en condiciones y de alumbrado público agrava la precaria situación del barrio.

José, un vecino afectado, compartió su experiencia con el móvil de Cadena 3 Rosario, expresando la frustración acumulada a lo largo de décadas: "Hace más o menos 30 años que yo vivo en este barrio, un barrio de más o menos 200 familias y siempre con lo mismo, que no tenemos un poste en condiciones, ni siquiera tenemos energía básica".

"Nosotros queremos pagar, nos estamos pidiendo que nos den gratis y esos son nuestros reclamos, hoy por primera vez después de 33 años queremos hacer este movimiento que lo hicimos entre todos los vecinos, en realidad no queremos molestar a nadie, pero nos obligan a hacerlo, no hay otra manera, no hay otro método, el sistema online no funciona y nadie nos da respuesta", agregó.

Los vecinos no buscan obtener el servicio de forma gratuita, sino regularizar su situación para poder pagar por el mismo.

Informe de Agostina Meneghetti.