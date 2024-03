Un año después del crimen de Máximo Jerez su familia pide justicia y seguridad.

Este martes marca el primer aniversario del asesinato de Máximo Jerez en el barrio Los Pumitas de Rosario.

El caso, que conmocionó a nivel nacional, sigue siendo un recordatorio doloroso de la violencia que aqueja a la ciudad. A pesar del tiempo transcurrido, la familia de Máximo persiste en su búsqueda de justicia y seguridad en su barrio, donde aún enfrentan amenazas por parte de los familiares de los acusados.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario, Antonia, tía de Máximo reveló detalles angustiantes sobre la situación actual en Los Pumitas por la presencia de personas vinculadas al crimen que, a pesar de las restricciones judiciales, continúan acosando a la familia de Máximo.

"Hoy justamente me empezaron a decir un montón de cosas... no me gusta tener problemas con nadie, siempre vivimos tranquilos acá en el barrio", relató.

"El año para nosotros fue duro, muy duro... nosotros estamos acá con el pintor, gracias al pintor Guille hoy se vino, pintó de vuelta el mural, pero es insuficiente", lamentó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El contexto en Los Pumitas sigue siendo tenso y marcado por la violencia. A pesar del estallido social y la atención momentánea que generó el caso de Máximo, la situación en el barrio no ha mejorado significativamente. Las obras prometidas para mejorar las condiciones de vida se han detenido o ni siquiera han comenzado.

El trágico episodio ocurrido hace un año, cuando Máximo recibió un disparo en la espalda durante una balacera entre bandas narcotraficantes, sigue siendo una viva expresión de lo que padecen en barrios vulnerables de Rosario.

Informe de Agostina Meneghetti.