Primer argentino en terminar Mini Transat: "Son 15 días en un desierto de agua"

Federico Norman, rosarino de 37 años y apasionado de los deportes acuáticos, completó la Mini Transat, una regata de 7400 kilómetros en un barco a vela. Sin comunicación ni asistencia externa, pudo cruzar el océano Atlántico en soledad.

“Me hizo crecer mucho, aprendí de mí porque en definitiva es un retiro al tibet, solo, incomunicado, en el que te conoces. Entrené un año y medio y me preparé para este desafío, que era grande. Son 15 días solo en un desierto de agua y tratando de sobrevivir”, contó en Viva la Radio, por Cadena 3 Rosario.

Y recordó: “Fui preparado psicológicamente para que pase lo mejor y lo peor, y no solamente poder salvarme sino también llevarlo con altura. Me fui convencido de que si esto no se concluía como concluyó, gracias a Dios iba a aprender y tener una nueva aventura”.

Para Norman no fue todo sencillo. Inclusive, tuvo una experiencia cercana con la muerte, cuando si no fuera por una premonición no habría reaccionado a tiempo y se habría estrellado contra un buque.

“En una de las guardias, noté que había un barco en rumbo de colisión y mi sistema de detección, que es un tema de seguridad que llevamos para no matarnos, falló y no me lo mostró. Tuve la suerte de en vez de quedarme adentro ir a chequear cómo está todo y me encontré con un barco ahí”, dijo.

Afortunadamente, logró desviar su nave y terminar la regata. Ese mérito, no fue para todos. Varios participantes de los 90 que comenzaron debieron abandonar por distintos motivos.

De cara a lo que vendrá, Norman explicó: “Diciembre es un lindo mes para recuperarse en familia. Tengo puesta la mira en una regata de vuelta al mundo en el 2025 y lleva mucha preparación, digamos que estoy casi tarde para empezar. Pero bueno, tengo que prepararla financiarla, encontrar los recursos, armar el plan de trabajo, me bajé del barco hace dos semanas y llegué a Rosario hace dos días”.