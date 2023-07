Planeta Pailos: el "Flaco" celebra 40 años de risas y emociones en Rosario

El icónico humorista cordobés, Fernando "Flaco" Pailos, llegó a Rosario para presentar su espectáculo a manera de celebración por sus 40 años de trayectoria sobre los escenarios del Teatro Broadway.

Antes del esperado evento, el talentoso comediante estuvo en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, hizo reír a todos y compartió algunas de sus reflexiones sobre su carrera y su conexión con el público.

"Armamos un racconto de estos 40 años arriba del escenario, todo con humor y buena onda, desde cómo llegué a la música y al humor, hasta anécdotas que se han convertido en históricas", afirmó.

Y se explayó: "Hice una consigna en mayo, cuando lancé la gira nacional, para que la gente me dijera en las redes o por mensaje cuál es el chiste o la historia que más quisieran escuchar. Tuve que hacer un top five con todas las respuestas, y la última parte del espectáculo, que dura aproximadamente 40 minutos o una hora, con todos los chistes que me mandaron".

La conexión con su público ha sido siempre una parte fundamental de su carrera, y el Flaco Pailos explicó cómo esta interacción también se refleja durante sus presentaciones en vivo: "La gente desde la platea también me pide chistes, así que se armó algo como a la carta. Eso está muy bueno".

Recordando sus inicios, Pailos compartió que su amor por el arte y el humor comenzó cuando era joven, cantando en su casa con una guitarra. "Mi sueño era como la canción de Los (Auténticos) Decadentes, tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamorara de mi voz. Me pasaba lo primero, cantaba simpático", relató con una sonrisa.

Sobre su camino en la vida, el Flaco Pailos admitió con humor: "Cursé 5 carreras y no terminé ninguna. Sos el donjuán de las carreras, me decía un amigo".

Sin embargo, el destino tenía preparada una sorpresa para él, y fue gracias a una casualidad que su talento y sentido del humor se dieron a conocer: "Me invitaron a cantar en un pub. Me puse la guitarra y para los que no me conocen yo soy el Flaco Pailos, y para los que no, también soy el Flaco Pailos. Y la gente se rió. Canté un par de canciones y ahí empezó todo".

Para el Flaco Pailos, el momento de subirse al escenario es mágico y transformador: "Lo que dura el show, la gente se aleja de la realidad y se identifica con lo que pasa. En ese momento, es un planeta o como le quieras poner el nombre, entre la gente y el que está arriba del escenario, y esto se acentúa aún más en este show donde la gente pide chistes".