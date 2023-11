Paz Martínez y su despedida en Cadena 3: "Hay un amor profundo con Rosario".

El reconocido cantante y compositor, Paz Martínez, se despide de los escenarios con una gira final. En Rosario se presentará este 2 de diciembre en el emblemático Teatro Broadway de Rosario, ciudad que ha ocupado un lugar fundamental en la trayectoria del artista.

En una entrevista exclusiva con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, compartió sus reflexiones sobre su decisión de retirarse de las presentaciones en vivo, así como emocionantes anécdotas y momentos destacados de su carrera.

"Hay un amor profundo de Rosario y mío para con esta ciudad maravillosa", sentenció. Rememorando sus inicios, Martínez recordó cómo el consejo de sus colegas resonaba en su mente: "Cuando empecé mi carrera, me dijeron ‘si te va bien en Rosario te va bien en cualquier lugar del planeta’".

El icónico artista compartió sus sentimientos encontrados al decir adiós a su carrera: "Son muchos años con la música, como le decís adiós a algo que te ha dado todo y te sigue dando todo. El hombre propone y el público dispone. Siempre hay posibilidades… No cabe ninguna duda, tengo que recorrer todo el país. Podes ser muy famoso como artista, pero no todos tienen el cariño de la gente. Yo tengo una empatía total, natural con la gente, toda mi vida ha sido así."

Además, “el Paz” expresó su preocupación por la dinámica actual de la industria del entretenimiento y la cultura: "Algunas cosas me incomodan, tiene que ver como se mueve el mundo. Que haya ganado Gran Hermano el Martín Fierro de Oro, no lo critico, pero me marca que hay algo que no funciona como a mí me gustaría que funcione."

"¿Qué pasa con la ficción, actores, actrices, guionistas? ¿Qué pasó? Gran Hermano... Después veo a Bad Bunny mejor autor y compositor en Estados Unidos. Con los grandes músicos desmesurados que hay allá… Capaz estoy en un momento para decir hasta acá llegué", concluyó.

Entrevista de Rodrigo Ipolitti y Eugenia Iermoli.