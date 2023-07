Jugador hallado muerto: "Las depresiones 2023 son muy diferentes a otros años"

Alexander Williams Tapón, el futbolista amateur de 24 años que el sábado agredió a Cristian Ariel Paniagua, el árbitro que lo dirigía en un torneo en la localidad de Sarandí, fue encontrado muerto este lunes .

Estaba por ser detenido por "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo". Además, APREVIDE le había prohibido de por vida el ingreso a espectáculos deportivos en la Provincia.

Estas cuestiones judiciales habrían sido clave para que tomara la decisión de quitarse la vida, esbozó su pareja: "Al rato me llega un audio de él. Estaba llorando. Se despidió y me dijo que cuide a nuestros hijos y que prefiere que vean todo de una a que lo vean todos los días sufriendo en la cárcel, y ahí lo hizo", relató Agustina, su novia.

El caso generó conmoción en la opinión pública y volvió a poner en debate la importancia de la salud mental en las distintas circunstancias a las que una persona está expuesta en la vida cotidiana de esta época.

“Es un tema del que se debe hablar, hay que empezar por ahí, a pesar de que cueste, cuando se define no hacerlo se transforma en un tabú y sobre estas cosas conocemos un montón. Hablarlo sí. Con la profundidad y el no apuro. A veces los medios no tienen esa posibilidad”, dijo el psiquiatra Lucas Raspall en diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

Caso testigo. “Hay un montón de gente del otro lado que o vivió situaciones similares, las está viviendo ahora o las podría vivir en algún tiempo. Que se pueda poner un poquito de claridad: el suicidio es una práctica violenta, en la cual una persona decide terminar con su vida. hay como un escenario de violencia que ahí se vive muy hacia adentro”.

Dos caras. “La tristeza, la frustración si se quiere pensar en un cuadro clínico, tiene del otro lado de la moneda el enojo. Siempre cuando uno está enojado vale preguntarse qué es lo que te tiene o te puso triste. Cuando se le pasa esa efervescencia se tiene que preguntar, ¿cuál es el duelo que está viviendo que lo pone de esa manera? Son dos caras de la misma moneda”.

Accionar. “Por un lado, no hay que asfixiar a una persona que se siente mal y es conveniente dárselo. Uno necesita un poco de aire, aunque el que pregunta es porque quiere que se sienta mejor, desde el amor. Tampoco hay que quedarse con esta posición de no querer molestar. Es común que tendamos a ese lugar. Y al final esa persona se siente sola o que no interesa”.

El cómo. “Una pregunta que puede ayudar es preguntarle cómo se puede ayudar, que yo puedo hacer por vos, y que le quede súper claro que mi presencia o llamado no tiene que ver con una necesidad mía, esto tiene que ser así, o con una demanda hacia vos de que te sientas bien, no voy a ir a tu casa para q la pasemos bien. voy para acompañarte en este momento que es malo”.

Compañía. “No podría decir nunca que ‘nadie se salva solo’ porque hay personas que hacen sus propios procesos. Quizás solo es sin un profesional, por su cuenta leyendo, pero para mí la red (de contención) tiene que estar, es más fácil. Es muy difícil cargar ese peso”.

Formas de la depresión. “Las depresiones 2023 son muy diferentes de las de otros años. Hoy nadie tiene derecho para frenar la marcha. Somos personas que podemos estar deprimidas llevando adelante nuestro día, con las 8, 10 o 12 horas de trabajo y cocinando a la noche para que los chicos cenen. Aun así, deprimidos; porque si no parece que solo es uno que esta tirado con la persiana baja. Eso ocurre muy pocas veces hoy”.