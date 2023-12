Espectacular vuelco sin heridos graves en la zona del Parque Independencia.

En horas de la tarde de este jueves, un impactante siniestro vial tuvo lugar en el cruce de bulevar Oroño y Dante Alighieri, frente a la ex Rural, en la zona del Parque Independencia de Rosario.

El incidente, que ocurrió pasadas las 14 horas, incluyó un vuelco y generó momentos de tensión en la transitada intersección.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A pesar de la espectacularidad del choque, las autoridades informaron que no hubo que lamentar heridos de gravedad. El hecho involucró a un solo vehículo cuyo conductor logró salir ileso gracias al uso del cinturón de seguridad.

En declaraciones al móvil de Cadena 3 Rosario, Juan, protagonista del accidente narró los detalles que llevaron al vuelco de su auto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Venía por Oroño, paso 27 del semáforo en verde y cuando llego acá a la mitad de cuadra quiero frenar con el auto porque frenan los otros atrás y ya estaba por chocar al otro que me frenó de golpe, así que freno un poquito, pego un pequeño volantazo, agarro el cordón y se me va el auto, choco el auto y se me vuelca; quedo en el medio de la vereda con el auto volcado", relató el conductor.

El impacto dejó al vehículo accidentado en una posición comprometida. "Había un árbol muy cercano al cordón, si no estaba el árbol ellos frenaban por acá, pero bueno, estoy bien gracias a Dios, venía con el cinturón atado, me salvó la vida el cinturón, la única persona que venía en el auto, así que bueno, y el otro que iba adelante ni frenó nada, para asistirme nada, se fue a la mierda", agregó el afectado.

Informe de Agostina Meneghetti.