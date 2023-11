Campaña solidaria por Nico: tratamiento en Barcelona y ganas de volver a casa.

La historia de Nicolás Fortuna, un valiente niño de seis años que enfrenta un Neuroblastoma grado IV, conmueve. Diagnosticado en 2020, ha atravesado cirugías, ciclos de quimioterapia y un autotrasplante, enfrentando con valentía cada etapa de su tratamiento.

La odisea de la familia Fortuna comenzó en 2022 cuando, tras intensas gestiones, lograron llegar al hospital San Juan Dios en Barcelona, donde Nicolás pudo acceder al tratamiento con Naxitamab, una opción terapéutica crucial en la lucha contra este tipo de cáncer.

Sin embargo, en marzo de este año, una recaída menor motivó la extensión del tratamiento, generando la necesidad de recursos adicionales. Pamela Pérez Gallon, madre de Nicolás, compartió detalles de la situación diálogo con Rodrigo Ipolitti en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

"Vemos que el tratamiento ha evolucionado. Es muy importante que el tratamiento se complete bien. Para eliminar el mínimo residual nos pidieron esto, unos meses más. Empezamos la campaña, hemos recaudado un 78%, que son 294 mil euros. Estamos contentos por eso, en la situación que está el país la gente nos ayudó muchísimo. Falta un trecho de unos 20 millones, que, aunque parezca poco en comparación con el total, es bastante plata. La gente se está contactando de un montón de lugares para ayudar a Nico. Desde el poder donar plata o comprar una rifa, difundir, aportar desde sus emprendimientos lo que hacen, estamos muy contentos y Nico quiere volver a Rosario donde está Pedro, su hermano más grande."

La madre de Nicolás también reflexionó sobre las dificultades que enfrenta la familia, especialmente en el aspecto logístico. "No es una vida normal la que llevamos y no sé si se merece (Pedro, hermano de Nico) con 13 años que tiene, su viaje de estudios ahora traerlo, estamos todo el día en el hospital. Si todo sale bien fines de enero principios de febrero, tiene el quinto ciclo para esa fecha Nico. Acá son fechas complicadas porque no están todos en el hospital los médicos, y se demoran los estudios. Seguramente se haga unos días después. Si Dios quiere y marcha todo en orden, estimamos para esa fecha. Lo vamos a hacer, lo que más nos interesa hoy en día."