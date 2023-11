Argentinos y el "Burnout": cifras alarmantes, mal contexto y enfoque colectivo.

Un estudio reciente ha arrojado cifras alarmantes en relación al “síndrome de burnout” en Argentina. Este trastorno de agotamiento laboral ha alcanzado niveles récord, afectando a un abrumador 94% de los trabajadores del país, según los hallazgos de un estudio reciente.

Este agotamiento laboral es el más alto registrado desde que se realiza este estudio en 2020 y pone de manifiesto un problema de salud mental que ha ido en aumento en los últimos años, caracterizado por un agotamiento físico y mental extremo, generalmente asociado con el ámbito laboral.

Federico Lande, un psicólogo especializado en salud mental y bienestar laboral, analizó el fenómeno en diálogo con Rodrigo Ipolitti en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

Autopercepción. “Hay algo del estudio que es bueno aclarar, un tipo de estrés que es autopercibido. No es que se hicieron escalas en base a algo científico sino lo que los mismos trabajadores perciben. Como cada uno se ve, no es menor y no le quito importancia. Según como se haga este tipo de investigación. Si tomamos la misma escala tal vez en febrero, donde la mayoría ya tuvo vacaciones, quizás se sientan menos quemados”.

Distinción. “Lo que se habla del ‘burnout’ tiene que ver con el estrés, lo que antes se llamaba estrés laboral. Uno en la vida y otro en el trabajo, cosas distintas en lo terminológico”.

Condiciones. “Factores que nos estresan se deben incluir condiciones laborales, del país, económicas, ahora se metió en el consultorio el tema de la política, la incertidumbre, como uno se apoya en sus seres queridos. Tiene mucho sentido que el 94% de los argentinos tengamos la sensación de estar quemados. Hay parejas donde los dos trabajan y los dos están quemados”.

Síntomas. “Gran parte de la sintomatología del burnout en los ambientes laborales tiene que ver con fatiga mental. Terminan los trabajadores teniendo discusiones y dificultades con los propios compañeros de trabajo”.

Liderazgos. “Los trabajadores cuando están quemados demandan verticalidad. Está muy bueno lo de las organizaciones horizontales, pero un trabajador quemado demanda toma de decisiones desde los liderazgos. Frente a la presión, uno espera de los líderes un montón de decisiones que uno no quiere tomar. Empiezan a notarse también liderazgos negativos, muchas veces se olvidan de los trabajadores. Se da este doble juego. Los líderes son incapaces por el mismo hecho de estar quemados y toman decisiones de tipo egoístas”.

Actitud. “Bastante recae en la forma que uno da el significado a las cuestiones. Uno tiene posibilidad de hacer cambios. Hacer consultas a los profesionales de la salud es fundamental, hacerse chequeos y ver el estado objetivo que cada uno tiene”.

Técnica del picaporte. “Necesitamos soluciones colectivas, es muy difícil que alguien se salve solo. Uso una técnica que le llamo del picaporte. Cuando uno esté llegando a su lugar seguro, cuanto uno va a colaborar. Antes de entrar a la casa uno sabe que debería ser un lugar sagrado donde uno es el más importante”. “Muchos llegan arrastrando problemas del trabajo. Intentar dejarlo por fuera, apagar las pantallas, conectar con otro ser humano donde muchas veces encontremos seguramente la mayor fuente de apoyo”.

Sabiduría ancestral. “Hay una sabiduría que estamos dejando de lado que tiene que ver con nuestros abuelos, muchas veces las soluciones estaban ahí. Tenemos que respetar y seguir consultando, un google humano al alcance de cualquier charla. El contexto invita a que vivamos rápido. Elogio a la lentitud. Cuando tenemos tiempo, bajar muchos cambios”.