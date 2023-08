"No es más transparente la boleta única que la tradicional", dijeron desde DINE.

En el umbral de las elecciones primarias en Argentina, una avalancha de interrogantes rodea el proceso electoral. Para arrojar luz sobre las PASO, en Una mañana para todos de Cadena 3 Rosario, habló Marcos Schiavi, el Director Nacional Electoral.

Las elecciones de este domingo 13 de agosto tienen un alcance multidimensional. No solo se trata de seleccionar al próximo presidente, sino también de elegir a parlamentarios del Mercosur y senadores y diputados en determinadas provincias.

Carácter. Uno de los aspectos primordiales a tener en cuenta es que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos incluidos en el padrón electoral, con la particularidad de que los jóvenes de 16 y 17 años también tienen el derecho de voto, sin sanciones en caso de no asistir.

Distinción. “Cada distrito vota un diputado del Mercosur. Además, en ocho provincias se votan senadores. En Santa Cruz, Buenos Aires, Misiones, Formosa, Jujuy, San Luis, San Juan y La Rioja se votan senadores. Después se votan 130 candidaturas a diputados y en algunas provincias particulares se votan candidaturas locales. En Buenos Aires, Santa Cruz, Catamarca, Entre Ríos y Capital Federal”.

Participación. “Vamos a convocar a más de 200.000 personas y no es tan global ni tan grande el ausentismo de las autoridades de mesa como se plantea. En relación a la participación de los argentinos en las elecciones, sí, hemos tenido una caída en participación, pero la Argentina sigue siendo un país en donde la participación política y el nivel de asistencia a las elecciones es alto comparado con otros casos regionales y en el mundo”.

Resultados preliminares. Schiavi sostuvo que los primeros resultados no pueden ser divulgados antes de las 21 horas. A esa hora se espera tener resultados a nivel nacional, aunque algunos distritos pueden presentar complejidades que podrían retrasar el proceso. Se recomienda a los votantes su participación temprana.

Boleta única vs boletas sábana. “Los partidos políticos son la herramienta clave de cualquier sistema democrático, con la boleta papel tiene un protagonismo mayor que con la boleta única. La oferta electoral en la boleta papel está completa, la oferta electoral es más clara. No me parece más transparente la única”.

Fiscalización. “Para fiscalizar un escrutinio de boleta única se necesita la misma cantidad de fiscales que para fiscalizar un escrutinio de boleta papel. Lo del robo de boletas es un tema que generalmente no tenemos la información para definir de qué estamos hablando, de qué volumen estamos hablando, de cuántos casos y cuál es el impacto electoral que eso tenga. Llevamos 40 años de elecciones a nivel nacional y no ha habido a nivel nacional ninguna en donde se haya puesto en duda el resultado general. Eso habla de un sistema en que la gente confía. Dicho eso, no estoy cerrado a que discutamos reformas, pero con información”.

Entrevista de Jonatan Raimundo y Mirta Andrín.