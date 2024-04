El legado de Sara Montiel: de La Mancha a Hollywood

Sara Montiel (1928-2013) fue una destacada actriz y cantante española que inició su carrera en la década de 1940 y alcanzó fama internacional en la década de 1960.

Trabajó en películas en España, México y Estados Unidos, y es especialmente recordada por sus papeles en las películas musicales “El último cuplé” y “La violetera”.

Fue la primera gran estrella española en llegar a Hollywood y sus honorarios por “La violetera” en 1958 la convirtieron en una de las actrices mejor pagadas del mundo. A lo largo de su vida, se casó cuatro veces y adoptó dos hijos.

En una entrevista concedida a Cadena 3, la icónica actriz y cantante dialogó con Rony Vargas sobre su vida y carrera en el mundo del espectáculo. Montiel recordó que desde los cuatro años soñaba con ser una estrella de cine y cantante.

"Desde los cuatro años yo quería cantar y quería ser artista y quería ser artista de cine. Yo creo que nací para estrella de cine y para cantante", comentó Montiel.

La artista fue descubierta por Vicente Casanova cuando tenía doce años. Tras escucharla cantar una saeta (canción tradicional andaluza), Casanova habló con los padres de Montiel y la llevó a Valencia para hacer pruebas cinematográficas. Su primera película fue "Empezó en boda", filmada cuando tenía 16 años.

"Me descubrió cuando yo tenía doce años. Yo cantaba una saeta y entonces ellos me dieron desde unos balcones (...) me llevaron a Valencia para hacerme unas pruebas cinematográficas", recordó Montiel.

Su carrera internacional despegó en 1952 cuando se mudó a México para actuar en varias películas antes de ser contratada por Genesis Artist para protagonizar "Veracruz". Posteriormente trabajaría con Warner Bros en "Yuma" y "Serenade", junto a Mario Lanza y Joan Fontaine. También compartió pantalla con Gary Cooper y Burt Lancaster.

Montiel describió a Cooper como un hombre muy interesante e importante. Añadió que tuvo amistad con James Dean e incluso estuvo presente durante su última sesión fotográfica antes de su trágico accidente automovilístico.

A lo largo de su carrera, Sarita Montiel grabó 900 canciones incluyendo éxitos como "Contigo Aprendí" y "Bésame Mucho". Películas como "El último cuplé" y "La Violetera" son consideradas clásicos del cine europeo que han dejado un legado perdurable.

Sara Montiel es recordada como una de las figuras más importantes de España y una artista icónica en la industria del cine y la música.

