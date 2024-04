Chavela Vargas: el legado de la voz costarricense que cautivó al mundo

Chavela Vargas, la célebre cantante costarricense que cautivó al mundo con su voz y su personalidad arrolladora, cumpliría 105 años este 17 de abril.

El 11 de marzo de 2001, la cantante se presentó en el Teatro Real de Córdoba. Horas antes, recordó en una entrevista para Cadena 3 sus inicios, su relación con México y cómo el arte se convirtió en un estímulo para ella.

La artista dejó su país natal a los 17 años en busca de fortuna. "No había mundo, no había nada, no había qué hacer. No había arte, no había música", le contó Chavela a Rony Vargas sobre Costa Rica. Fue México el país que le abrió sus brazos y le enseñó a ser alguien: "Agárrate con los grandes", le decían.

Vargas describió en la entrevista cómo la música "afloraba de las piedras, las noches y las estrellas en México". Sin embargo, un día decidió dejar la canción por nostalgia: "Es una droga el arte en sí", confesó.

La cantante habló también sobre el amor y cómo este puede ser tanto una fuente de alegría como de desgracia: "Cuando está usted desgraciado es porque es culpa de un amor".

Sobre el paso del tiempo, Chavela aseguró que lo más elegante es envejecer con dignidad: "Tengo mucho que decir", afirmó.

Aquel año, la artista regresó a los escenarios gracias a sus amigos Pedro Almodóvar y Joaquín Sabina. A pesar de prometer no volver a pisarlos hace algún tiempo atrás; la nostalgia y el arte la arrastraron de vuelta.

La entrevista exclusiva con una reflexión sobre la muerte y una gran ilusión por parte de Vargas: "Tengo una gran ilusión cuando muera de llegar allá donde he soñado llegar".

