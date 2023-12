Nazarena Vélez: “Me encanta ser abuela a los 49”

Nazarena Vélez este verano vuelve a Carlos Paz con la obra “Dos locas de remate” en el Teatro Candilejas.

En diálogo con Cadena 3, contó cómo está su vida en este momento y lo que se podrá ver en el teatro.

“Me encanta ser abuela a los 49 años. Me llena el alma que me digan abuela. La vida me enseñó a disfrutar los momentos. Tengo hijos que me aman y un nieto, salud y trabajo. Estoy agradecida. Mi pareja es un gran actor y un gran padre con mis hijos”, contó Nazarena sobre su vida personal.

Sobre la obra “Dos locas de remate”, afirmó que “es una comedia extraordinaria" y confesó que le gustó la posibilidad de volver a Carlos Paz.

La actriz también aseguró que le gusta mucho trabajar con Manuel González Gil, que “le dio un gran personaje y le genera un gran desafío”.

La obra, protagonizada por Nazarena Vélez y Gladys Florimonti, estrena a partir del 28 de diciembre y se espera que sea uno de los éxitos de la temporada.

Entrevista de “Turno Noche al Cuadrado”.