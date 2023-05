Germán Cano, con Cadena 3: "No tuve muchas oportunidades en Argentina"

Germán Cano es el delantero sensación del fútbol sudamericano. Es el jugador con más goles anotados en todo el mundo en lo que va del año: anotó 23 en 20 partidos. En 2022 marcó 44 goles, la misma cantidad que Kylian Mbappé.

El martes por la noche tuvo su noche de gloria en Copa Libertadores, al marcarle tres goles a River, en la goleada de Fluminense por 5-1.

Y este miércoles, Germán Cano habló con Cadena 3. "Estoy muy feliz por la victoria de anoche. Ahora descansando y pensando en lo que viene", expresó.

Sus inicios y su explosión

Germán Cano debutó en Lanús en el año 2007, y tras un paso a préstamo en Colón, fue transferido a Deportivo Pereira de Colombia en el 2011 y nunca más regresó al país.

"No tuve muchas oportunidades en Argentina para poder demostrar mi potencial. Siempre digo que uno tiene que prepararse. En algún momento se dan las cosas. En Colombia y México me abrieron las puertas y pude mostrar mi fútbol. Se me dio a largo plazo y no al corto en Argentina", contó Cano.

En México jugó en Pachuca y León, y de allí fue transferido a Independiente Medellín, donde explotó: convirtió 129 goles en 196 partidos, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club.

"Vengo haciendo goles desde 2018, cuando estaba en Independiente Medellín. En el 2020 llegué al fútbol brasileño y acá se conoció un poco más mi nombre. Y bueno, hacer tres goles a River te da mucha exposición; explotó todo. Es un momento único el que estoy viviendo", expresó el goleador, con Cadena 3.

Sus compañeros

Germán comparte equipo con dos grandes jugadores del fútbol mundial: Marcelo y Felipe Melo. ¿Cómo son en el día a día? Y respondió: "Todavía no creo que estoy jugando con Marcelo. Hace unos años lo veía jugando finales de Champions en Real Madrid y ahora me tira los centros a mí. Pensar que le tiraba centros a Benzema y Cristiano Ronaldo y ahora a mí es una locura. Es una persona muy humilde. Para mí es un orgullo jugar con él".

"Marcelo es una megaestrella. En el aeropuerto de Perú había 100 personas a su alrededor pidiéndole fotos. Nosotros no estábamos acostumbrados; revolucionó todo. Pero en el día a día es muy humilde, muy jodón. Habla muy bien español, estamos formando una amistad. Es una gran persona. Es un orgullo compartir con él concentraciones, partidos", añadió.

"Felipe Melo se convierte adentro de la cancha. Fuera es otra persona, igual a Marcelo: tranquilo, futbolero, pero adentro lo vive con locura. En el primer tiempo le dije que se tranquilice, que no podíamos quedar con 10. Me respondió que me quede tranquilo. Es un loco lindo", puntalizó Cano.

Y luego añadió: "Felipe Melo es hincha de Boca posta. Se sabe las canciones. Mira los partidos de fútbol argentino, de Boca y de River. Tiene dos teléfonos y dos iPods, para ver Premier League, fútbol de Argentina, de Italia y de Turquía".

Sus compromiso social

Germán siempre se mostró atento a las necesidades de la sociedad, colaborando con causas sociales.

"El futbolista tiene mucha llegada a los medios, puede hacer cosas positivas por la sociedad. Me gusta ayudar a las personas, me genera una sensación única. Hice una campaña, rifamos un par de botines, cuatro camisetas. Juntamos una buena cantidad de dinero y compramos alimentos y lo repartimos en favelas. Con la comunidad LGBT también hice una campaña. Creo que es bueno para la sociedad", sostuvo.

¿Teléfono, Scaloni?

Debido a su gran presente, su nombre sonó en más de una oportunidad para la Selección argentina, aunque nunca estuvo convocado.

Al respecto, Germán opinó: "Es muy difícil poder llegar a la Selección, más allá de mi temporada. Los chicos que están ahora juegan increíble, vienen de un proceso de hace más de tres años. Yo lo único que puedo hacer es alentar, como hice en Qatar que estuve el mes entero allá alentando".

Otras frases de Germán Cano en Tiempo de Juego

Veo muy difícil mi regreso a Argentina, tengo contrato por tres años más

Los hinchas de Flamengo, Vasco y Botafogo me piden fotos, son todos muy respetuosos

Mis dos hermanos son hinchas de River. Supuestamente alentaban por mí, tenían mi camiseta

Siempre fui hincha de Lanús. Desde los 9 años estoy en el club. No soy hincha de River

Entrevista de "Tiempo de Juego"