Wimbledon 2025: comienza el tercer Grand Slam de la tempor

Wimbledon, tercer Grand Slam de tenis de la temporada, se llevará a cabo en sus cuadros principales desde mañana, lunes 30 de junio, hasta el domingo 13 de julio, con el español Carlos Alcaraz como el favorito a quedarse con el trofeo.

El murciano de 22 años buscará defender el título obtenido en 2024 sobre hierba, además de la reciente obtención del Roland Garros frente al italiano Jannik Sinner en una final inolvidable que duró aproximadamente cinco horas y media y en la que estuvo al borde de sufrir la derrota.

Tenis Tenis. Carlos Alcaraz busca conquistar su tercer Wimbledon El joven español de 22 años, se presenta con la meta de obtener su tercer título consecutivo, enfrentándose a Fabio Fognini en el partido inaugural del torneo.

El propio Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Jack Draper y Taylor Fritz son algunos de los competidores que aspiran a destronar al español en el All England Tennis Club, que llega con un gran nivel al certamen.

Por otro lado, el tenis nacional contará con la participación de seis representantes en el cuadro principal de Wimbledon, con Francisco Cerundolo (número 19 del ranking ATP) como el mejor posicionado dentro de los argentinos.

El oriundo de Benos Aires tendrá este lunes su debut en el torneo frente al portugués Nuno Borges (37°) en el segundo turno del court 17.

El resto de los albicelestes se presentarán a partir del martes: Mariano Navone (91°) vs. el canadiense Denis Shapovalov (27° preclasificado), Francisco Comesaña (65°) vs. el francés Corentin Moutet (83°), Sebastián Báez (38°) vs. el británico Draper (campeón de Indian Wells en marzo pasado), Tomás Etcheverry (53°) vs. el invitado local Jack Pinnington Jones (282°, 22 años) y Camilo Ugo Carabelli (55°) vs. el estadounidense Marcos Giron (46°).

Además, esta edición del Grand Slam británico marcará el regreso del doblista marplatense Horacio Zeballos, flamante campeón del Roland Garros junto al español Marcel Granollers, quienes también fueron finalistas en las campañas 2021 y 2023 del All England.

El campeonato de Wimbledon 2025 seguirá el siguiente calendario:

Primera ronda: Lunes 30 de junio y martes 1 de julio

Segunda ronda: Miércoles 2 y jueves 3 de julio

Tercera ronda: Viernes 4 y sábado 5 de julio

Octavos de final: Domingo 6 de julio y lunes 7 de julio

Cuartos de final: Martes 8 de julio y miércoles 9 de julio

Semifinales femeninas: Jueves 10 de julio

Semifinales masculinas: Viernes 11 de julio

Final femenina: Sábado 12 de julio

Final masculina: Domingo 13 de julio