Kiyosaki afirma que Bitcoin se erige como la mayor oportunidad financiera de la historia

Bitcoin continúa acaparando atención tras un repunte en su valor, siendo ahora un tema de discusión más allá de su precio. Robert Kiyosaki, conocido como uno de los máximos propulsores de la criptomoneda, volvió a hacer eco con su afirmación de que Bitcoin es la mayor oportunidad financiera de todos los tiempos. En este contexto, ¿qué mensaje transmite a los inversores y qué advertencias comparte respecto a los desafíos del mercado?

El 24 de marzo, Bitcoin, recuperando su impulso, llegó a 87.686 dólares, tras haber fluctuado cerca de los 80.000 dólares días antes. En medio de este renacer, Kiyosaki lanzó un mensaje que pronto se volvió viral en las redes: «Bitcoin ha hecho fácil que cualquiera se vuelva rico... La mayor oportunidad en la historia está aquí».

El autor no solo expresa optimismo sobre el futuro de Bitcoin, sino que también señala un aspecto fundamental: el miedo que paraliza a muchos inversores. Como lo menciona Kiyosaki, Bitcoin ofrece no solo un atractivo a los inversores, sino que es una herramienta que puede transformar las finanzas de quienes se arriesguen a adquirirlo.

Kiyosaki no se limita a resaltar el potencial de Bitcoin; enfatiza en el mayor enemigo que enfrentan los inversores: el miedo a cometer errores (FOMM – Fear of Making Mistakes). Según él, este temor inhibe la capacidad de construir riqueza, superando el impacto del FOMO (Fear of Missing Out), que a menudo precipita compras impulsivas en picos de precio.

En su mensaje, Kiyosaki subraya que la inseguridad ocasiona que muchos inversores pierdan oportunidades valiosas. Pone como ejemplo a los que adquirieron Bitcoin el 11 de marzo, cuando su valor fue inferior a los 80.000 dólares, y que hoy ya habrían visto beneficios, a pesar de no haber comprado en el punto más bajo.

A pesar de su postura positiva hacia Bitcoin, Kiyosaki advierte sobre los riesgos asociados al FOMO. Compras en momentos altos pueden ser perjudiciales si el precio se desploma luego. Por eso, aconseja evaluar cuidadosamente tanto las oportunidades de lucro como los riesgos existentes en el mercado.

WHY POOR PEOPLE remain POOR.

Most of us have heard of FOMO: Fear Of Missing Out.

Yet…the main reason poor people remain poor is due to FOMM: Fear of Making Mistakes.

The biggest opportunity in history is here…BITCOIN has made easy for everyone become rich…..Yet most…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) March 24, 2025