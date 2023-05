Coki Ramírez habló de "Bien argentino" y quedó confirmada para el "Bailando"

Luego de haber finalizado la cartelera de verano, la ciudad de Buenos Aires inició su temporada oficial de teatro. En ese sentido, este martes 18 de mayo llega al Luna Park la obra internacional y multipremiada "Bien argentino", dirigida Ángel Carabajal.

Se trata de una experiencia donde se invita al público a un recorrido por el folklore nacional, el tango y el cuarteto, con una propuesta fundada en el valor por las raíces argentinas.

La cordobesa Coki Ramírez es una de las principales protagonistas y habló con Cadena 3 este domingo sobre las expectativas que se tienen para el inicio del show.

También confirmó que, tras algunas negociaciones, participará de la nueva edición del Bailando por un Sueño de Marcelo Tinelli, que este año irá por la pantalla de América.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Es un placer hacer este show. Esto que ha montado Ángel para la situación en la que hoy está Argentina, sostener semejante show con músicos en vivo, la puesta en escena es increíble realmente. Hay que disfrutarlo y guardárselo eso como recuerdo", contó Coki en diálogo con Tarde y Media.

Sostuvo que el elenco estuvo preparándose durante todo el verano y se refirió al lugar donde se presentarán. "El Luna Park es enorme, así que todavía quedan entradas, pero sé que pocas. La verdad es que hemos estado arrasando, la gente no se puede perder este show. Yo me alegro mucho por Ángel porque él hace muchos años viene con todo este show".

Y amplió: "Creo que todos los argentinos deberían verlo porque es tan hermoso. Habla de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra tierra, nuestras canciones, de todos nosotros, de cómo tenemos que cuidarla, se te revuelven las emociones, es tremendo. Así que bueno, yo estoy muy muy feliz, contenta de ser parte de este show".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Detalló que "todos nos llevamos de maravilla. Nadie compite, todos hacemos lo mejor. Ángel es especialista también en ir eligiendo cada uno en su lugar para dar lo mejor. Así que yo la verdad que como mujer me siento pero muy bien y contenida".

Al ser consultada Coki respecto a si irá a la edición de Bailando por un Sueño, la cantante respondió a Cadena 3: "No me dejan contar mucho, pero había que preguntar y no hay mucho que ocultar. Este verano recibí unos mensajes que no me los esperaba. La verdad que me fueron muy confortantes para mí".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y detalló: "Tuvimos varias charlas con la producción, Marcelo (Tinelli), Fede (Hoppe), "Chato" (Prada), porque mi última presencia fue como inesperada. Me llamaron para no sé qué año, si era 2013 o 2015. Hubo ahí como un entredicho con la "Mole" Moli y yo quedé como en el medio de una situación y bueno fue raro".

"Entonces pudimos hablar y aclarar un montón de cosas. Me encantó hacerlo. Los chicos me dijeron que les encantaría que esté y creo que soy la única confirmada", añadió.

"Me gusta que la gente sepa de mí, en qué ando. Y a ShowMatch obviamente lo ve demasiada gente, así que va a ser genial ese regreso y poder cantar", finalizó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Matías Arrieta.