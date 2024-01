Villa Gesell: chocó a su ex marido y luego lo atacó con un bate

Una mujer que iba en una camioneta Ford Raptor sobrepasó a una Chevrolet Tracker, la chocó, se bajó con un bate de beisbol, destrozó el auto e hirió al conductor.

El incidente ocurrió en las últimas horas el Paseo 116 entre la avenida 3 y 2 de la localidad de Villa Gesell y la irascible agresora terminó detenida.

Fuentes policiales contaron que fuera de sí, la mujer arremetió contra la ventanilla de la puerta delantera, haciéndole estallar los vidrios y lesionó al hombre de 71 años que iba al volante, mientras una mujer que viajaba a su lado pedía a gritos que alguien llamara a la policía.

/Inicio Código Embebido/

?? UNA MUJER ATACÓ A SU EX MARIDO CON UN BATE Y FUE DETENIDA ??



?? La mujer contaba con antecedentes de hechos de violencia. Chocó intencionalmente con su camioneta el vehículo de su exmarido y luego lo atacó con un bate de béisbol.

?? Villa Gesell

?? https://t.co/ihC778sm2B pic.twitter.com/PrqYof2nEi — Noticias Argentinas (@NAagencia) January 26, 2024

/Fin Código Embebido/

El detonante de la reacción no fue un problema de tránsito, sino que el hombre y la mujer habían sido pareja y tenían asuntos irresueltos entre ellos que derivaron en el ataque con insultos y golpes, al grito de "respetá el dolor ajeno".

La agresora tenía una restricción perimetral judicial desde noviembre para acercarse a su ex y había protagonizado varios episodios de violencia.

Replegado contra la acompañante y cubriéndose con brazos y codos, el hombre no atinaba a nada más que cubrirse como podía.

Ella insistía: "¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Le jodiste la vida a todo el mundo, a mí no".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El ataque fue filmado por la acompañante del hombre y en las imágenes se ve la escena de cuando da marcha atrás y colisiona la parte delantera del auto.

Con el bate le rompe el espejo retrovisor y el vidrio lateral del vehículo, además de causarle lesiones en el brazo izquierdo a su ex marido.

Intervino en el hecho la comisaría primera de Villa Gesell y se comprobó que la mujer atacante ya tenía una prohibición de acercamiento a las víctimas de su ataque desde el 11 de noviembre del año pasado, aún vigente, expedida por un Juzgado de Paz.

Se le inició una causa por daños, lesiones y desobediencia.